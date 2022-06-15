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Глава Пентагона заявил, что Германия поставит оружие Украине - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/postavki-1795595163.html
Глава Пентагона заявил, что Германия поставит оружие Украине
Глава Пентагона заявил, что Германия поставит оружие Украине - РИА Новости, 15.06.2022
Глава Пентагона заявил, что Германия поставит оружие Украине
ФРГ поставит Киеву три реактивные системы залпового огня, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине глава Пентагона Ллойд... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T20:16
2022-06-15T20:38
в мире
германия
киев
министерство обороны сша
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. ФРГ поставит Киеву три реактивные системы залпового огня, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине глава Пентагона Ллойд Остин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны.
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в мире, германия, киев, министерство обороны сша, владимир путин, украина, сша, космос - риа наука, нато, ситуация в днр и лнр
20:16 15.06.2022 (обновлено: 20:38 15.06.2022)
 
Глава Пентагона заявил, что Германия поставит оружие Украине

Глава Пентагона Остин: Германия поставит Украине три реактивные системы залпового огня

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. ФРГ поставит Киеву три реактивные системы залпового огня, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине глава Пентагона Ллойд Остин.
"Германия объявила сегодня о том, что передаст три системы залпового огня и боеприпасы для ракетных комплексов залпового огня", - сообщил Остин по итогам третьего заседания контактной группы по Украине, прошедшего под председательством США в штаб-квартире НАТО.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:34Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.06.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияКиевМинистерство обороны СШАВладимир ПутинУкраинаСШАКосмос - РИА НаукаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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