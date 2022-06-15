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Глава Пентагона заявил, что Германия поставит оружие Украине

Глава Пентагона заявил, что Германия поставит оружие Украине - РИА Новости, 15.06.2022

Глава Пентагона заявил, что Германия поставит оружие Украине

ФРГ поставит Киеву три реактивные системы залпового огня, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине глава Пентагона Ллойд... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T20:16

2022-06-15T20:16

2022-06-15T20:38

в мире

германия

киев

министерство обороны сша

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

сша

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. ФРГ поставит Киеву три реактивные системы залпового огня, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине глава Пентагона Ллойд Остин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны.

германия

киев

украина

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