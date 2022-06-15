20:16 15.06.2022 (обновлено: 20:38 15.06.2022)
Глава Пентагона заявил, что Германия поставит оружие Украине
Глава Пентагона Остин: Германия поставит Украине три реактивные системы залпового огня
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. ФРГ поставит Киеву три реактивные системы залпового огня, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине глава Пентагона Ллойд Остин.
"Германия объявила сегодня о том, что передаст три системы залпового огня и боеприпасы для ракетных комплексов залпового огня", - сообщил Остин по итогам третьего заседания контактной группы по Украине, прошедшего под председательством США в штаб-квартире НАТО.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны.