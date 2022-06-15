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Норвегия изучает возможность поставок вооружения Украине - РИА Новости, 15.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/postavki-1795485054.html
Норвегия изучает возможность поставок вооружения Украине
Норвегия изучает возможность поставок вооружения Украине - РИА Новости, 15.06.2022
Норвегия изучает возможность поставок вооружения Украине
Власти Норвегии изучают возможность отправить новые партии вооружений на Украину, сообщил министр обороны королевства Бьёрн Арильд Грам в ходе совместной... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:58
2022-06-15T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
норвегия
россия
нато
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МУРМАНСК, 15 июн - РИА Новости. Власти Норвегии изучают возможность отправить новые партии вооружений на Украину, сообщил министр обороны королевства Бьёрн Арильд Грам в ходе совместной пресс-конференции с британским коллегой Беном Уоллесом.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект."Мы понимаем, что Украине необходимы дальнейшие поставки, мы рассматриваем такую возможность", - сказал Грам, слова которого приводит телекомпания NRK.По его словам, Норвегия предоставила несколько единиц вооружения, предыдущей поставкой была тяжелая артиллерия. Кроме того, он отметил, что существуют договоренности между странами-донорами, а также налажен контакт с украинскими властями, чтобы получить общее представление о потребностях.Грам добавил, что правительство Норвегии также оказывает финансовую поддержку Украине через британский механизм финансовой помощи, чтобы киевские власти могли сами закупать оружие. Министр уточнил, что Норвегия уже внесла в фонд 400 млн норвежских крон (около 43,5 млн долларов).
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795434215.html
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, норвегия, россия, нато, ситуация в днр и лнр
14:58 15.06.2022 (обновлено: 16:39 15.06.2022)
 
Норвегия изучает возможность поставок вооружения Украине

Глава Минобороны Норвегии Грам: Осло рассматривает возможность новых поставок оружия Киеву

© Fotolia / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Fotolia / Marcel Schauer
Флаг Норвегии. Архивное фото
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МУРМАНСК, 15 июн - РИА Новости. Власти Норвегии изучают возможность отправить новые партии вооружений на Украину, сообщил министр обороны королевства Бьёрн Арильд Грам в ходе совместной пресс-конференции с британским коллегой Беном Уоллесом.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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"Мы понимаем, что Украине необходимы дальнейшие поставки, мы рассматриваем такую возможность", - сказал Грам, слова которого приводит телекомпания NRK.
По его словам, Норвегия предоставила несколько единиц вооружения, предыдущей поставкой была тяжелая артиллерия. Кроме того, он отметил, что существуют договоренности между странами-донорами, а также налажен контакт с украинскими властями, чтобы получить общее представление о потребностях.
Грам добавил, что правительство Норвегии также оказывает финансовую поддержку Украине через британский механизм финансовой помощи, чтобы киевские власти могли сами закупать оружие. Министр уточнил, что Норвегия уже внесла в фонд 400 млн норвежских крон (около 43,5 млн долларов).
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