https://ria.ru/20220615/postavki-1795485054.html

Норвегия изучает возможность поставок вооружения Украине

Норвегия изучает возможность поставок вооружения Украине - РИА Новости, 15.06.2022

Норвегия изучает возможность поставок вооружения Украине

Власти Норвегии изучают возможность отправить новые партии вооружений на Украину, сообщил министр обороны королевства Бьёрн Арильд Грам в ходе совместной... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:58

2022-06-15T14:58

2022-06-15T16:39

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

норвегия

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МУРМАНСК, 15 июн - РИА Новости. Власти Норвегии изучают возможность отправить новые партии вооружений на Украину, сообщил министр обороны королевства Бьёрн Арильд Грам в ходе совместной пресс-конференции с британским коллегой Беном Уоллесом.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект."Мы понимаем, что Украине необходимы дальнейшие поставки, мы рассматриваем такую возможность", - сказал Грам, слова которого приводит телекомпания NRK.По его словам, Норвегия предоставила несколько единиц вооружения, предыдущей поставкой была тяжелая артиллерия. Кроме того, он отметил, что существуют договоренности между странами-донорами, а также налажен контакт с украинскими властями, чтобы получить общее представление о потребностях.Грам добавил, что правительство Норвегии также оказывает финансовую поддержку Украине через британский механизм финансовой помощи, чтобы киевские власти могли сами закупать оружие. Министр уточнил, что Норвегия уже внесла в фонд 400 млн норвежских крон (около 43,5 млн долларов).

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795434215.html

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, норвегия, россия, нато, ситуация в днр и лнр