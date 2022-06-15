https://ria.ru/20220615/posobie-1795518650.html

Путин поручил увеличить пособие по уходу за ребенком женщинам на службе

Путин поручил увеличить пособие по уходу за ребенком женщинам на службе - РИА Новости, 15.06.2022

Путин поручил увеличить пособие по уходу за ребенком женщинам на службе

Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа увеличить максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам на службе, соответствующие РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:28

2022-06-15T16:28

2022-06-15T16:28

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа увеличить максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам на службе, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ... увеличение максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам-военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и сотрудникам, проходящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов до размера ежемесячного пособия на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством у застрахованных граждан в системе обязательного социального страхования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220614/matkapital-1795226493.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, владимир путин