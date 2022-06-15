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Путин поручил увеличить пособие по уходу за ребенком женщинам на службе - РИА Новости, 15.06.2022
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Путин поручил увеличить пособие по уходу за ребенком женщинам на службе
Путин поручил увеличить пособие по уходу за ребенком женщинам на службе - РИА Новости, 15.06.2022
Путин поручил увеличить пособие по уходу за ребенком женщинам на службе
Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа увеличить максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам на службе, соответствующие РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:28
2022-06-15T16:28
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа увеличить максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам на службе, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ... увеличение максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам-военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и сотрудникам, проходящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов до размера ежемесячного пособия на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством у застрахованных граждан в системе обязательного социального страхования", - говорится в сообщении.
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общество, россия, владимир путин
16:28 15.06.2022
 
Путин поручил увеличить пособие по уходу за ребенком женщинам на службе

Президент Путин поручил увеличить размер пособия по уходу за ребенком женщинам на службе

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДевушка с детьми
Девушка с детьми - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Девушка с детьми. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа увеличить максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам на службе, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ... увеличение максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам-военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и сотрудникам, проходящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов до размера ежемесячного пособия на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством у застрахованных граждан в системе обязательного социального страхования", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 15:35
Кудрин доложил Путину о выплате маткапитала после проверки Счетной палаты
 
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