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В МИД работают над назначением и отправкой послов в ДНР и ЛНР

В МИД работают над назначением и отправкой послов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022

В МИД работают над назначением и отправкой послов в ДНР и ЛНР

Работа, связанная с назначением послов России в ДНР и ЛНР, идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:04

2022-06-15T13:04

2022-06-15T13:09

признание днр и лнр в россии

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Работа, связанная с назначением послов России в ДНР и ЛНР, идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я могу сказать, что соответствующая работа идет. Наиболее приоритетные задачи на данный момент – это освобождение территории ЛНР и ДНР и, конечно, восстановление разрушенной инфраструктуры", - сказала Захарова в ходе брифинга.

https://ria.ru/20220601/dnr-1792395853.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

признание днр и лнр в россии, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова