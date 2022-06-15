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В МИД работают над назначением и отправкой послов в ДНР и ЛНР
В МИД работают над назначением и отправкой послов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022
В МИД работают над назначением и отправкой послов в ДНР и ЛНР
Работа, связанная с назначением послов России в ДНР и ЛНР, идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:04
2022-06-15T13:04
2022-06-15T13:09
признание днр и лнр в россии
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Работа, связанная с назначением послов России в ДНР и ЛНР, идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я могу сказать, что соответствующая работа идет. Наиболее приоритетные задачи на данный момент – это освобождение территории ЛНР и ДНР и, конечно, восстановление разрушенной инфраструктуры", - сказала Захарова в ходе брифинга.
https://ria.ru/20220601/dnr-1792395853.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
признание днр и лнр в россии, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
13:04 15.06.2022 (обновлено: 13:09 15.06.2022)
В МИД работают над назначением и отправкой послов в ДНР и ЛНР
Захарова: работа по назначению и отправке послов России в ДНР и ЛНР идет