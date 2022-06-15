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В МИД работают над назначением и отправкой послов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022
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В МИД работают над назначением и отправкой послов в ДНР и ЛНР
В МИД работают над назначением и отправкой послов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022
В МИД работают над назначением и отправкой послов в ДНР и ЛНР
Работа, связанная с назначением послов России в ДНР и ЛНР, идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:04
2022-06-15T13:09
признание днр и лнр в россии
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Работа, связанная с назначением послов России в ДНР и ЛНР, идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я могу сказать, что соответствующая работа идет. Наиболее приоритетные задачи на данный момент – это освобождение территории ЛНР и ДНР и, конечно, восстановление разрушенной инфраструктуры", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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донецкая народная республика
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признание днр и лнр в россии, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
13:04 15.06.2022 (обновлено: 13:09 15.06.2022)
 
В МИД работают над назначением и отправкой послов в ДНР и ЛНР

Захарова: работа по назначению и отправке послов России в ДНР и ЛНР идет

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Работа, связанная с назначением послов России в ДНР и ЛНР, идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я могу сказать, что соответствующая работа идет. Наиболее приоритетные задачи на данный момент – это освобождение территории ЛНР и ДНР и, конечно, восстановление разрушенной инфраструктуры", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 16:09Специальная военная операция на Украине
ДНР работает над ростом числа стран, готовых ее признать, заявила посол
 
Признание ДНР и ЛНР в РоссииВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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