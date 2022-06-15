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США заверили, что будут выделять помощь Украине на регулярной основе - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/pomosch-1795614652.html
США заверили, что будут выделять помощь Украине на регулярной основе
США заверили, что будут выделять помощь Украине на регулярной основе - РИА Новости, 15.06.2022
США заверили, что будут выделять помощь Украине на регулярной основе
США будут выделять новые пакеты помощи Украине на регулярной основе, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T23:07
2022-06-15T23:07
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
сша
украина
киев
администрация президента сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США будут выделять новые пакеты помощи Украине на регулярной основе, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби."Мы только сейчас начинаем тратить средства в рамках 40-миллиардного пакета помощи, который одобрил конгресс и за который мы, безусловно, благодарны ему. Дополнительные пакеты помощи (Украине), как вы увидите в дальнейшем, будут выделяться на регулярной основе", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.Он добавил, что регулярные контакты между представителями Вашингтона и Киева нацелены на то, чтобы направляемая США помощь Украине в наибольшей степени отвечала потребностям украинской армии в каждый конкретный период времени.Ранее днем президент США Джо Байден объявил, что его страна выделяет Киеву дополнительный пакет военной помощи на общую сумму порядка 1 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20220615/pomosch-1795611124.html
сша
украина
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в мире, джо байден, сша, украина, киев, администрация президента сша, джон кирби
23:07 15.06.2022
 
США заверили, что будут выделять помощь Украине на регулярной основе

Белый дом: США будут выделять новые пакеты помощи Украине "на регулярной основе"

© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США будут выделять новые пакеты помощи Украине на регулярной основе, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.
"Мы только сейчас начинаем тратить средства в рамках 40-миллиардного пакета помощи, который одобрил конгресс и за который мы, безусловно, благодарны ему. Дополнительные пакеты помощи (Украине), как вы увидите в дальнейшем, будут выделяться на регулярной основе", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.
Он добавил, что регулярные контакты между представителями Вашингтона и Киева нацелены на то, чтобы направляемая США помощь Украине в наибольшей степени отвечала потребностям украинской армии в каждый конкретный период времени.
Ранее днем президент США Джо Байден объявил, что его страна выделяет Киеву дополнительный пакет военной помощи на общую сумму порядка 1 миллиарда долларов.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
22:27Специальная военная операция на Украине
США выделили Украине военную помощь уже на 5,6 миллиарда долларов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденСШАУкраинаКиевАдминистрация президента СШАДжон Кирби
 
 
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