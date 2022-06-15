https://ria.ru/20220615/pomosch-1795614652.html

США заверили, что будут выделять помощь Украине на регулярной основе

США заверили, что будут выделять помощь Украине на регулярной основе - РИА Новости, 15.06.2022

США заверили, что будут выделять помощь Украине на регулярной основе

США будут выделять новые пакеты помощи Украине на регулярной основе, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T23:07

2022-06-15T23:07

2022-06-15T23:07

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

сша

украина

киев

администрация президента сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США будут выделять новые пакеты помощи Украине на регулярной основе, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби."Мы только сейчас начинаем тратить средства в рамках 40-миллиардного пакета помощи, который одобрил конгресс и за который мы, безусловно, благодарны ему. Дополнительные пакеты помощи (Украине), как вы увидите в дальнейшем, будут выделяться на регулярной основе", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.Он добавил, что регулярные контакты между представителями Вашингтона и Киева нацелены на то, чтобы направляемая США помощь Украине в наибольшей степени отвечала потребностям украинской армии в каждый конкретный период времени.Ранее днем президент США Джо Байден объявил, что его страна выделяет Киеву дополнительный пакет военной помощи на общую сумму порядка 1 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220615/pomosch-1795611124.html

сша

украина

киев

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Наталья Макарова

в мире, джо байден, сша, украина, киев, администрация президента сша, джон кирби