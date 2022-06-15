https://ria.ru/20220615/pomosch-1795614652.html
США заверили, что будут выделять помощь Украине на регулярной основе
США заверили, что будут выделять помощь Украине на регулярной основе - РИА Новости, 15.06.2022
США заверили, что будут выделять помощь Украине на регулярной основе
США будут выделять новые пакеты помощи Украине на регулярной основе, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T23:07
2022-06-15T23:07
2022-06-15T23:07
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
сша
украина
киев
администрация президента сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США будут выделять новые пакеты помощи Украине на регулярной основе, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби."Мы только сейчас начинаем тратить средства в рамках 40-миллиардного пакета помощи, который одобрил конгресс и за который мы, безусловно, благодарны ему. Дополнительные пакеты помощи (Украине), как вы увидите в дальнейшем, будут выделяться на регулярной основе", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.Он добавил, что регулярные контакты между представителями Вашингтона и Киева нацелены на то, чтобы направляемая США помощь Украине в наибольшей степени отвечала потребностям украинской армии в каждый конкретный период времени.Ранее днем президент США Джо Байден объявил, что его страна выделяет Киеву дополнительный пакет военной помощи на общую сумму порядка 1 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20220615/pomosch-1795611124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, украина, киев, администрация президента сша, джон кирби
США заверили, что будут выделять помощь Украине на регулярной основе
Белый дом: США будут выделять новые пакеты помощи Украине "на регулярной основе"