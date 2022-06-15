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США не видят признаков военной помощи Китая России - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/pomosch-1795613841.html
США не видят признаков военной помощи Китая России
США не видят признаков военной помощи Китая России - РИА Новости, 15.06.2022
США не видят признаков военной помощи Китая России
США не видят каких-либо признаков того, что Китай оказывает военную помощь России в контексте ситуации на Украине, заявил в среду координатор совета... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T22:53
2022-06-15T22:55
специальная военная операция на украине
в мире
сша
китай
россия
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США не видят каких-либо признаков того, что Китай оказывает военную помощь России в контексте ситуации на Украине, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби."Нет, мы не видим признаков подобной помощи", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.
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сша
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в мире, сша, китай, россия, администрация президента сша
22:53 15.06.2022 (обновлено: 22:55 15.06.2022)
 
США не видят признаков военной помощи Китая России

Белый дом: США не видят признаков оказания Китаем военной помощи России в связи с Украиной

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США не видят каких-либо признаков того, что Китай оказывает военную помощь России в контексте ситуации на Украине, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.
"Нет, мы не видим признаков подобной помощи", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
22:32Специальная военная операция на Украине
Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух гражданах США
 
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