https://ria.ru/20220615/pomosch-1795613841.html

США не видят признаков военной помощи Китая России

США не видят признаков военной помощи Китая России - РИА Новости, 15.06.2022

США не видят признаков военной помощи Китая России

США не видят каких-либо признаков того, что Китай оказывает военную помощь России в контексте ситуации на Украине, заявил в среду координатор совета... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T22:53

2022-06-15T22:53

2022-06-15T22:55

специальная военная операция на украине

в мире

сша

китай

россия

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США не видят каких-либо признаков того, что Китай оказывает военную помощь России в контексте ситуации на Украине, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби."Нет, мы не видим признаков подобной помощи", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220615/plennye-1795611410.html

сша

китай

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, россия, администрация президента сша