https://ria.ru/20220615/pomosch-1795613841.html
США не видят признаков военной помощи Китая России
США не видят признаков военной помощи Китая России - РИА Новости, 15.06.2022
США не видят признаков военной помощи Китая России
США не видят каких-либо признаков того, что Китай оказывает военную помощь России в контексте ситуации на Украине, заявил в среду координатор совета... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T22:53
2022-06-15T22:53
2022-06-15T22:55
специальная военная операция на украине
в мире
сша
китай
россия
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США не видят каких-либо признаков того, что Китай оказывает военную помощь России в контексте ситуации на Украине, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби."Нет, мы не видим признаков подобной помощи", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220615/plennye-1795611410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, россия, администрация президента сша
22:53 15.06.2022 (обновлено: 22:55 15.06.2022)
США не видят признаков военной помощи Китая России
Белый дом: США не видят признаков оказания Китаем военной помощи России в связи с Украиной