https://ria.ru/20220615/pomosch-1795611124.html

США выделили Украине военную помощь уже на 5,6 миллиарда долларов

США выделили Украине военную помощь уже на 5,6 миллиарда долларов - РИА Новости, 15.06.2022

США выделили Украине военную помощь уже на 5,6 миллиарда долларов

США с начала военной операции России на Украине выделили Киеву военную помощь на общую сумму в 5,6 миллиарда долларов, заявил в среду координатор совета... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T22:27

2022-06-15T22:27

2022-06-15T22:47

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

украина

администрация президента сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США с начала военной операции России на Украине выделили Киеву военную помощь на общую сумму в 5,6 миллиарда долларов, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби."Общий объем военной помощи, которую мы выделили Украине (с начала военной операции РФ) в конце февраля, составляет примерно 5,6 миллиарда долларов. Всего же, с момента вступления в должность администрации (президента) Джо Байдена и (вице-президента) Камалы Харрис, мы поставили помощь на сумму приблизительно 6,3 миллиарда", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795606193.html

сша

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, украина, администрация президента сша, джон кирби