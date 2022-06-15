https://ria.ru/20220615/pomosch-1795611124.html
США выделили Украине военную помощь уже на 5,6 миллиарда долларов
США выделили Украине военную помощь уже на 5,6 миллиарда долларов - РИА Новости, 15.06.2022
США выделили Украине военную помощь уже на 5,6 миллиарда долларов
США с начала военной операции России на Украине выделили Киеву военную помощь на общую сумму в 5,6 миллиарда долларов, заявил в среду координатор совета... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T22:27
2022-06-15T22:27
2022-06-15T22:47
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
администрация президента сша
джон кирби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_c05d72055459200aa20b4e2b8e1e470f.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США с начала военной операции России на Украине выделили Киеву военную помощь на общую сумму в 5,6 миллиарда долларов, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби."Общий объем военной помощи, которую мы выделили Украине (с начала военной операции РФ) в конце февраля, составляет примерно 5,6 миллиарда долларов. Всего же, с момента вступления в должность администрации (президента) Джо Байдена и (вице-президента) Камалы Харрис, мы поставили помощь на сумму приблизительно 6,3 миллиарда", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795606193.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:122:2567:2047_1920x0_80_0_0_0a7f37e89f69d12ff45b7d608bbd1bb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, администрация президента сша, джон кирби
22:27 15.06.2022 (обновлено: 22:47 15.06.2022)
США выделили Украине военную помощь уже на 5,6 миллиарда долларов
Белый дом: США с февраля выделили Украине военную помощь на 5,6 миллиарда долларов