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Глава Пентагона рассказал о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/pomosch-1795595912.html
Глава Пентагона рассказал о новом пакете военной помощи Украине
Глава Пентагона рассказал о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 15.06.2022
Глава Пентагона рассказал о новом пакете военной помощи Украине
В новый пакет американской военной помощи Украине войдут боеприпасы для ракетных систем залпового огня, 18 гаубиц М155, 36 тысяч снарядов к ним, а также... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T20:20
2022-06-15T20:47
в мире
киев
сша
министерство обороны сша
космос - риа наука
специальная военная операция на украине
украина
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 15 июня – РИА Новости. В новый пакет американской военной помощи Украине войдут боеприпасы для ракетных систем залпового огня, 18 гаубиц М155, 36 тысяч снарядов к ним, а также тактические транспортные средства для их буксировки, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.Кроме того, Украине будут поставлены две системы противокорабельных ракет "Гарпун", тысячи защищенных радиостанций и приборов ночного видения, а также тепловизоров и другой оптики на сумму 650 миллионов долларов.Ранее сегодня США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму один миллиард долларов.
https://ria.ru/20220609/ssha-1794118411.html
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в мире, киев, сша, министерство обороны сша, космос - риа наука, украина, ситуация в днр и лнр
20:20 15.06.2022 (обновлено: 20:47 15.06.2022)
 
Глава Пентагона рассказал о новом пакете военной помощи Украине

Глава Пентагона Остин: новый пакет помощи включает снаряды для РСЗО, гаубицы, боеприпасы

© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июня – РИА Новости. В новый пакет американской военной помощи Украине войдут боеприпасы для ракетных систем залпового огня, 18 гаубиц М155, 36 тысяч снарядов к ним, а также тактические транспортные средства для их буксировки, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
Кроме того, Украине будут поставлены две системы противокорабельных ракет "Гарпун", тысячи защищенных радиостанций и приборов ночного видения, а также тепловизоров и другой оптики на сумму 650 миллионов долларов.
Ранее сегодня США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму один миллиард долларов.
АЭС Вогтль в штате Джорджия, США - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 08:00
Америка тратит миллиарды, чтобы выбраться из русского капкана
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСШАМинистерство обороны СШАКосмос - РИА НаукаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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