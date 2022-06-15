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Глава Пентагона рассказал о новом пакете военной помощи Украине

Глава Пентагона рассказал о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 15.06.2022

Глава Пентагона рассказал о новом пакете военной помощи Украине

В новый пакет американской военной помощи Украине войдут боеприпасы для ракетных систем залпового огня, 18 гаубиц М155, 36 тысяч снарядов к ним, а также... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T20:20

2022-06-15T20:20

2022-06-15T20:47

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ВАШИНГТОН, 15 июня – РИА Новости. В новый пакет американской военной помощи Украине войдут боеприпасы для ракетных систем залпового огня, 18 гаубиц М155, 36 тысяч снарядов к ним, а также тактические транспортные средства для их буксировки, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.Кроме того, Украине будут поставлены две системы противокорабельных ракет "Гарпун", тысячи защищенных радиостанций и приборов ночного видения, а также тепловизоров и другой оптики на сумму 650 миллионов долларов.Ранее сегодня США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму один миллиард долларов.

https://ria.ru/20220609/ssha-1794118411.html

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в мире, киев, сша, министерство обороны сша, космос - риа наука, украина, ситуация в днр и лнр