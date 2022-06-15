https://ria.ru/20220615/pogoda-1795391602.html

Москвичам пообещали потепление на выходных

Москвичам пообещали потепление на выходных - РИА Новости, 15.06.2022

Москвичам пообещали потепление на выходных

На предстоящих выходных в Москве температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла, возможны кратковременные осадки, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:30

2022-06-15T11:30

2022-06-15T11:31

общество

россия

погода

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. На предстоящих выходных в Москве температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла, возможны кратковременные осадки, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.По словам Поздняковой, в субботу погоду в Московском регионе будет определять тыловая часть циклона и дневная температура не поднимется выше 21 градуса, ожидаются кратковременные дожди. Однако в воскресенье погоду в столице будет определять периферия антициклона, поэтому ожидается улучшение погодных условий."В воскресенье температура воздуха поднимется до 23-25 градусов, то есть, температура приблизится к климатической норме и будет комфортной для отдыха", - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20220614/zhara-1795123690.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, погода, москва, татьяна позднякова