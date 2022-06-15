https://ria.ru/20220615/pogoda-1795391602.html
Москвичам пообещали потепление на выходных
Москвичам пообещали потепление на выходных - РИА Новости, 15.06.2022
Москвичам пообещали потепление на выходных
На предстоящих выходных в Москве температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла, возможны кратковременные осадки, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:30
2022-06-15T11:30
2022-06-15T11:31
общество
россия
погода
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. На предстоящих выходных в Москве температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла, возможны кратковременные осадки, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.По словам Поздняковой, в субботу погоду в Московском регионе будет определять тыловая часть циклона и дневная температура не поднимется выше 21 градуса, ожидаются кратковременные дожди. Однако в воскресенье погоду в столице будет определять периферия антициклона, поэтому ожидается улучшение погодных условий."В воскресенье температура воздуха поднимется до 23-25 градусов, то есть, температура приблизится к климатической норме и будет комфортной для отдыха", - рассказала Позднякова.
https://ria.ru/20220614/zhara-1795123690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, погода, москва, татьяна позднякова
11:30 15.06.2022 (обновлено: 11:31 15.06.2022)
Москвичам пообещали потепление на выходных
На выходных в Москве потеплеет до 25 градусов, возможны кратковременные осадки
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. На предстоящих выходных в Москве температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла, возможны кратковременные осадки, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам Поздняковой, в субботу погоду в Московском регионе будет определять тыловая часть циклона и дневная температура не поднимется выше 21 градуса, ожидаются кратковременные дожди. Однако в воскресенье погоду в столице будет определять периферия антициклона, поэтому ожидается улучшение погодных условий.
"В воскресенье температура воздуха поднимется до 23-25 градусов, то есть, температура приблизится к климатической норме и будет комфортной для отдыха", - рассказала Позднякова.