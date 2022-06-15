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Москвичам пообещали потепление на выходных - РИА Новости, 15.06.2022
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Москвичам пообещали потепление на выходных
Москвичам пообещали потепление на выходных - РИА Новости, 15.06.2022
Москвичам пообещали потепление на выходных
На предстоящих выходных в Москве температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла, возможны кратковременные осадки, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:30
2022-06-15T11:31
общество
россия
погода
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. На предстоящих выходных в Москве температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла, возможны кратковременные осадки, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.По словам Поздняковой, в субботу погоду в Московском регионе будет определять тыловая часть циклона и дневная температура не поднимется выше 21 градуса, ожидаются кратковременные дожди. Однако в воскресенье погоду в столице будет определять периферия антициклона, поэтому ожидается улучшение погодных условий."В воскресенье температура воздуха поднимется до 23-25 градусов, то есть, температура приблизится к климатической норме и будет комфортной для отдыха", - рассказала Позднякова.
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общество, россия, погода, москва, татьяна позднякова
11:30 15.06.2022 (обновлено: 11:31 15.06.2022)
 
Москвичам пообещали потепление на выходных

На выходных в Москве потеплеет до 25 градусов, возможны кратковременные осадки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной
Девушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. На предстоящих выходных в Москве температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла, возможны кратковременные осадки, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам Поздняковой, в субботу погоду в Московском регионе будет определять тыловая часть циклона и дневная температура не поднимется выше 21 градуса, ожидаются кратковременные дожди. Однако в воскресенье погоду в столице будет определять периферия антициклона, поэтому ожидается улучшение погодных условий.
"В воскресенье температура воздуха поднимется до 23-25 градусов, то есть, температура приблизится к климатической норме и будет комфортной для отдыха", - рассказала Позднякова.
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