https://ria.ru/20220615/podvig-1795549422.html

Уфимских летчиков наградили орденом Мужества спустя 26 лет после подвига

Уфимских летчиков наградили орденом Мужества спустя 26 лет после подвига - РИА Новости, 15.06.2022

Уфимских летчиков наградили орденом Мужества спустя 26 лет после подвига

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества уфимских летчиков, которые в 1996 году смогли посадить самолет с горящим двигателем РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:48

2022-06-15T17:48

2022-06-15T18:43

общество

анапа

ту-134

уфа

республика башкортостан

владимир путин

радий хабиров

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УФА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества уфимских летчиков, которые в 1996 году смогли посадить самолет с горящим двигателем в Анапе, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров."Владимир Владимирович Путин подписал указ о награждении орденом Мужества уфимских летчиков, ветеранов авиации Владимира Былды (посмертно), Салавата Хабирова, Константина Бузанова и Петра Филипова. Награда нашла их спустя четверть века после подвига, который они совершили", — написал Хабиров в своем Telegram-канале.В 1996 году самолет Ту-134 авиакомпании "Башкирские авиалинии" вылетал из Анапы в Уфу, но у него загорелся двигатель после того, как туда попала птица."Нашим летчикам удалось развернуть самолет и посадить его в аэропорту Анапы, никто из пассажиров не пострадал. Благодарю нашего президента за то, что откликнулся на нашу просьбу и восстановил историческую справедливость", — написал Хабиров.На борту рейса было 60 пассажиров. После инцидента пилотов за мужество, сохранение жизни людей и техники отметили благодарностью и премией.

https://ria.ru/20211209/letchik-1762988418.html

анапа

уфа

республика башкортостан

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Кирилл Волков

общество, анапа, ту-134, уфа, республика башкортостан, владимир путин, радий хабиров