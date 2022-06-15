https://ria.ru/20220615/podvig-1795549422.html
Уфимских летчиков наградили орденом Мужества спустя 26 лет после подвига
Уфимских летчиков наградили орденом Мужества спустя 26 лет после подвига - РИА Новости, 15.06.2022
Уфимских летчиков наградили орденом Мужества спустя 26 лет после подвига
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества уфимских летчиков, которые в 1996 году смогли посадить самолет с горящим двигателем РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:48
2022-06-15T17:48
2022-06-15T18:43
общество
анапа
ту-134
уфа
республика башкортостан
владимир путин
радий хабиров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_301:0:2858:1438_1920x0_80_0_0_7eddf8a3b7648d7624393b9f1aa1ee02.jpg
УФА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества уфимских летчиков, которые в 1996 году смогли посадить самолет с горящим двигателем в Анапе, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров."Владимир Владимирович Путин подписал указ о награждении орденом Мужества уфимских летчиков, ветеранов авиации Владимира Былды (посмертно), Салавата Хабирова, Константина Бузанова и Петра Филипова. Награда нашла их спустя четверть века после подвига, который они совершили", — написал Хабиров в своем Telegram-канале.В 1996 году самолет Ту-134 авиакомпании "Башкирские авиалинии" вылетал из Анапы в Уфу, но у него загорелся двигатель после того, как туда попала птица."Нашим летчикам удалось развернуть самолет и посадить его в аэропорту Анапы, никто из пассажиров не пострадал. Благодарю нашего президента за то, что откликнулся на нашу просьбу и восстановил историческую справедливость", — написал Хабиров.На борту рейса было 60 пассажиров. После инцидента пилотов за мужество, сохранение жизни людей и техники отметили благодарностью и премией.
https://ria.ru/20211209/letchik-1762988418.html
анапа
уфа
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_253:0:2243:1493_1920x0_80_0_0_18629c221b692c09a545c4ccb68970f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анапа, ту-134, уфа, республика башкортостан, владимир путин, радий хабиров
17:48 15.06.2022 (обновлено: 18:43 15.06.2022)
Уфимских летчиков наградили орденом Мужества спустя 26 лет после подвига
Путин наградил орденом Мужества пилотов, в 1996-м посадивших Ту-134 с горящим двигателем