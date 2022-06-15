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Уфимских летчиков наградили орденом Мужества спустя 26 лет после подвига - РИА Новости, 15.06.2022
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Уфимских летчиков наградили орденом Мужества спустя 26 лет после подвига
Уфимских летчиков наградили орденом Мужества спустя 26 лет после подвига - РИА Новости, 15.06.2022
Уфимских летчиков наградили орденом Мужества спустя 26 лет после подвига
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества уфимских летчиков, которые в 1996 году смогли посадить самолет с горящим двигателем РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:48
2022-06-15T18:43
общество
анапа
ту-134
уфа
республика башкортостан
владимир путин
радий хабиров
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УФА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества уфимских летчиков, которые в 1996 году смогли посадить самолет с горящим двигателем в Анапе, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров."Владимир Владимирович Путин подписал указ о награждении орденом Мужества уфимских летчиков, ветеранов авиации Владимира Былды (посмертно), Салавата Хабирова, Константина Бузанова и Петра Филипова. Награда нашла их спустя четверть века после подвига, который они совершили", — написал Хабиров в своем Telegram-канале.В 1996 году самолет Ту-134 авиакомпании "Башкирские авиалинии" вылетал из Анапы в Уфу, но у него загорелся двигатель после того, как туда попала птица."Нашим летчикам удалось развернуть самолет и посадить его в аэропорту Анапы, никто из пассажиров не пострадал. Благодарю нашего президента за то, что откликнулся на нашу просьбу и восстановил историческую справедливость", — написал Хабиров.На борту рейса было 60 пассажиров. После инцидента пилотов за мужество, сохранение жизни людей и техники отметили благодарностью и премией.
https://ria.ru/20211209/letchik-1762988418.html
анапа
уфа
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общество, анапа, ту-134, уфа, республика башкортостан, владимир путин, радий хабиров
17:48 15.06.2022 (обновлено: 18:43 15.06.2022)
 
Уфимских летчиков наградили орденом Мужества спустя 26 лет после подвига

Путин наградил орденом Мужества пилотов, в 1996-м посадивших Ту-134 с горящим двигателем

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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УФА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества уфимских летчиков, которые в 1996 году смогли посадить самолет с горящим двигателем в Анапе, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
"Владимир Владимирович Путин подписал указ о награждении орденом Мужества уфимских летчиков, ветеранов авиации Владимира Былды (посмертно), Салавата Хабирова, Константина Бузанова и Петра Филипова. Награда нашла их спустя четверть века после подвига, который они совершили", — написал Хабиров в своем Telegram-канале.
В 1996 году самолет Ту-134 авиакомпании "Башкирские авиалинии" вылетал из Анапы в Уфу, но у него загорелся двигатель после того, как туда попала птица.
"Нашим летчикам удалось развернуть самолет и посадить его в аэропорту Анапы, никто из пассажиров не пострадал. Благодарю нашего президента за то, что откликнулся на нашу просьбу и восстановил историческую справедливость", — написал Хабиров.
На борту рейса было 60 пассажиров. После инцидента пилотов за мужество, сохранение жизни людей и техники отметили благодарностью и премией.
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ОбществоАнапаТу-134УфаРеспублика БашкортостанВладимир ПутинРадий Хабиров
 
 
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