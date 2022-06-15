https://ria.ru/20220615/podderzhka-1795561319.html

Франция поддержит Молдавию в евроинтеграционных устремлениях

Франция поддержит Молдавию в евроинтеграционных устремлениях - РИА Новости, 15.06.2022

Франция поддержит Молдавию в евроинтеграционных устремлениях

Франция поддержит Молдавию в ее евроинтеграционных устремлениях, заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе визита в Кишинев. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T18:16

2022-06-15T18:16

2022-06-15T18:16

в мире

майя санду

молдавия

франция

кишинев

альтернатива для германии (партия)

еврокомиссия

евросоюз

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КИШИНЕВ, 15 июн – РИА Новости. Франция поддержит Молдавию в ее евроинтеграционных устремлениях, заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе визита в Кишинев.Макрон находится с однодневным визитом в Молдавии. Он уже обсудил с руководством страны возможные сроки принятия решения по заявкам на вступление республики в Евросоюз. Также в Кишиневе главы министерств иностранных дел двух стран подпишут соглашение о деятельности Французского агентства развития (AFD) в стране."Вы можете рассчитывать на поддержку Франции и Европейского союза. Мой сегодняшний визит этому подтверждение. Ваше желание получить статус кандидата является абсолютно законным. Надеюсь, что не будет предложен промежуточный статус кандидата. Решение будет положительным", - сказал Макрон на совместном брифинге с президентом Молдавии Майей Санду.Президент Франции подтвердил свое намерение создать политическую структуру с Европейским союзом, которая будет солидарна государствами, которые нуждаются в такой поддержке.Еврокомиссия 17 июня должна определиться со своим мнением насчёт предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220614/es-1795196207.html

https://ria.ru/20220615/evrosoyuz-1795554529.html

молдавия

франция

кишинев

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в мире, майя санду, молдавия, франция, кишинев, альтернатива для германии (партия), еврокомиссия, евросоюз