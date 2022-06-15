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Франция поддержит Молдавию в евроинтеграционных устремлениях
Франция поддержит Молдавию в евроинтеграционных устремлениях - РИА Новости, 15.06.2022
Франция поддержит Молдавию в евроинтеграционных устремлениях
Франция поддержит Молдавию в ее евроинтеграционных устремлениях, заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе визита в Кишинев. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:16
2022-06-15T18:16
2022-06-15T18:16
в мире
майя санду
молдавия
франция
кишинев
альтернатива для германии (партия)
еврокомиссия
евросоюз
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КИШИНЕВ, 15 июн – РИА Новости. Франция поддержит Молдавию в ее евроинтеграционных устремлениях, заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе визита в Кишинев.Макрон находится с однодневным визитом в Молдавии. Он уже обсудил с руководством страны возможные сроки принятия решения по заявкам на вступление республики в Евросоюз. Также в Кишиневе главы министерств иностранных дел двух стран подпишут соглашение о деятельности Французского агентства развития (AFD) в стране."Вы можете рассчитывать на поддержку Франции и Европейского союза. Мой сегодняшний визит этому подтверждение. Ваше желание получить статус кандидата является абсолютно законным. Надеюсь, что не будет предложен промежуточный статус кандидата. Решение будет положительным", - сказал Макрон на совместном брифинге с президентом Молдавии Майей Санду.Президент Франции подтвердил свое намерение создать политическую структуру с Европейским союзом, которая будет солидарна государствами, которые нуждаются в такой поддержке.Еврокомиссия 17 июня должна определиться со своим мнением насчёт предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
https://ria.ru/20220614/es-1795196207.html
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в мире, майя санду, молдавия, франция, кишинев, альтернатива для германии (партия), еврокомиссия, евросоюз
Франция поддержит Молдавию в евроинтеграционных устремлениях
Президент Макрон: Кишинев может рассчитывать на поддержку Парижа в вопросе евроинтеграции