https://ria.ru/20220615/plennye-1795611821.html
Госдеп прокомментировал информацию о взятии в плен двух граждан США
Госдеп прокомментировал информацию о взятии в плен двух граждан США - РИА Новости, 15.06.2022
Госдеп прокомментировал информацию о взятии в плен двух граждан США
Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в ведомстве внимательно следят за ситуацией с двумя американскими гражданами, которые,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T22:36
2022-06-15T22:36
2022-06-15T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
сша
харьков
украина
государственный департамент сша
нед прайс
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в ведомстве внимательно следят за ситуацией с двумя американскими гражданами, которые, предположительно, были взяты в плен военными РФ вблизи Харькова, госдеп находится в контакте с властями Украины.В среду британская газета Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн воевали на стороне украинских войск. Они, по данным газеты, считаются первыми американцами, взятыми в плен российскими военными."Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с украинскими властями... Из соображений конфиденциальности у нас нет дальнейших комментариев", - приводит телеканал CNN слова Прайса.Как сообщила телеканалу мать Александа Дрюке Банни Дрюке, "предполагается, что они являются военнопленными, но это не было подтверждено". По ее словам, посольство США на Украине на данный момент не имеет информации, захвачен ли ее сын в плен.В свою очередь невеста Энди Хюйна Джой Блэк считает, что "один из сценариев" заключается в том, что "они могли быть захвачены (в плен - ред.).
https://ria.ru/20220615/plennye-1795611410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, харьков, украина, государственный департамент сша, нед прайс
22:36 15.06.2022 (обновлено: 22:39 15.06.2022)
Госдеп прокомментировал информацию о взятии в плен двух граждан США
Госдеп следит за ситуацией с двумя гражданами США, возможно, попавшими в плен на Украине