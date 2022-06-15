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Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух гражданах США - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/plennye-1795611410.html
Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух гражданах США
Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух гражданах США - РИА Новости, 15.06.2022
Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух гражданах США
Белый дом в курсе сообщений о гражданах США, захваченных в плен на Украине, однако не может подтвердить достоверность этих сведений, заявил в среду координатор... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T22:32
2022-06-15T22:49
специальная военная операция на украине
сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Белый дом в курсе сообщений о гражданах США, захваченных в плен на Украине, однако не может подтвердить достоверность этих сведений, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби."Я не могу подтвердить эти сообщения, но был проинформирован о них. Мы будем делать всё необходимое, чтобы следить за этим", - сообщил он."Мы призываем американцев не отправляться на Украину и не участвовать в военных действиях на Украине. Это зона боевых действий", - добавил Кирби, отметив, что существуют другие способы поддержать Киев.В среду британская газета Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн воевали на стороне украинских войск. Они, по данным газеты, считаются первыми американцами, взятыми в плен российскими военными.
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сша, украина, в мире
22:32 15.06.2022 (обновлено: 22:49 15.06.2022)
 
Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух гражданах США

Белый дом в курсе о взятых в плен двух гражданах США, но не готов подтвердить информацию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Белый дом в курсе сообщений о гражданах США, захваченных в плен на Украине, однако не может подтвердить достоверность этих сведений, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.
"Я не могу подтвердить эти сообщения, но был проинформирован о них. Мы будем делать всё необходимое, чтобы следить за этим", - сообщил он.
"Мы призываем американцев не отправляться на Украину и не участвовать в военных действиях на Украине. Это зона боевых действий", - добавил Кирби, отметив, что существуют другие способы поддержать Киев.
В среду британская газета Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн воевали на стороне украинских войск. Они, по данным газеты, считаются первыми американцами, взятыми в плен российскими военными.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
22:36Специальная военная операция на Украине
Госдеп прокомментировал информацию о взятии в плен двух граждан США
 
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