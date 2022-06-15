https://ria.ru/20220615/plennye-1795611410.html
Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух гражданах США
Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух гражданах США - РИА Новости, 15.06.2022
Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух гражданах США
Белый дом в курсе сообщений о гражданах США, захваченных в плен на Украине, однако не может подтвердить достоверность этих сведений, заявил в среду координатор... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T22:32
2022-06-15T22:32
2022-06-15T22:49
специальная военная операция на украине
сша
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Белый дом в курсе сообщений о гражданах США, захваченных в плен на Украине, однако не может подтвердить достоверность этих сведений, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби."Я не могу подтвердить эти сообщения, но был проинформирован о них. Мы будем делать всё необходимое, чтобы следить за этим", - сообщил он."Мы призываем американцев не отправляться на Украину и не участвовать в военных действиях на Украине. Это зона боевых действий", - добавил Кирби, отметив, что существуют другие способы поддержать Киев.В среду британская газета Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн воевали на стороне украинских войск. Они, по данным газеты, считаются первыми американцами, взятыми в плен российскими военными.
https://ria.ru/20220615/plennye-1795611821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, украина, в мире
22:32 15.06.2022 (обновлено: 22:49 15.06.2022)
Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух гражданах США
Белый дом в курсе о взятых в плен двух гражданах США, но не готов подтвердить информацию