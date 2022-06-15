https://ria.ru/20220615/plennye-1795611410.html

Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух гражданах США

Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух гражданах США - РИА Новости, 15.06.2022

Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух гражданах США

Белый дом в курсе сообщений о гражданах США, захваченных в плен на Украине, однако не может подтвердить достоверность этих сведений, заявил в среду координатор... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T22:32

2022-06-15T22:32

2022-06-15T22:49

специальная военная операция на украине

сша

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Белый дом в курсе сообщений о гражданах США, захваченных в плен на Украине, однако не может подтвердить достоверность этих сведений, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби."Я не могу подтвердить эти сообщения, но был проинформирован о них. Мы будем делать всё необходимое, чтобы следить за этим", - сообщил он."Мы призываем американцев не отправляться на Украину и не участвовать в военных действиях на Украине. Это зона боевых действий", - добавил Кирби, отметив, что существуют другие способы поддержать Киев.В среду британская газета Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн воевали на стороне украинских войск. Они, по данным газеты, считаются первыми американцами, взятыми в плен российскими военными.

https://ria.ru/20220615/plennye-1795611821.html

сша

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, украина, в мире