https://ria.ru/20220615/plen-1795598649.html

Telegraph: ВС России взяли в плен под Харьковом двух наемников из США

Telegraph: ВС России взяли в плен под Харьковом двух наемников из США - РИА Новости, 15.06.2022

Telegraph: ВС России взяли в плен под Харьковом двух наемников из США

Telegraph сообщает, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T20:30

2022-06-15T20:30

2022-06-15T21:44

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

сша

киев

игорь конашенков

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Telegraph сообщает, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников.По данным СМИ, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн воевали на стороне украинских войск. Они, пишет Telegraph, считаются первыми американцами, захваченными российскими военными.По словам сослуживца американцев, наемники пропали во время боя под Харьковом после того, как им сказали, что город был пуст, а оказалось, что там уже были российские военные. Ни запущенные дроны, ни поисковая группа на месте не смогли найти ни их, ни их снаряжение, а позже в "российском Telegram-канале" появились сообщения о том, что двое американских военных взяты в плен под Харьковом. О каком источнике идет речь, газета не указывает."Это слишком сильное совпадение, чтобы было как-то иначе — мы единственные американцы, воюющие в этом районе", — приводит издание высказывания собеседника.По информации СМИ, Дрюке ранее служил в Ираке. Его мать рассказала, что после возвращения он страдал от посттравматического расстройства."Посольство США заверило меня, что они делают все возможное, чтобы найти его, и что они ищут его живым, а не мертвым", — заявила она.Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков подчеркивал, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные бойцы не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.

https://ria.ru/20220611/vsu-1794801657.html

https://ria.ru/20220610/naemniki-1794557537.html

харьков

сша

киев

украина

донецкая народная республика

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, сша, киев, игорь конашенков, украина, донецкая народная республика, россия