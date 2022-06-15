20:30 15.06.2022 (обновлено: 21:44 15.06.2022)
Telegraph: ВС России взяли в плен под Харьковом двух наемников из США
Telegraph: двое бывших американских военных Дрюке и Хьюн попали в плен под Харьковом
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Telegraph сообщает, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников.
"Два бывших американских военных были взяты в плен во время боя с российскими силами на Украине. Они были взяты в плен во время ожесточенного боя в пригороде Харькова на прошлой неделе", — утверждает британская газета со ссылкой на их сослуживцев.
По данным СМИ, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн воевали на стороне украинских войск. Они, пишет Telegraph, считаются первыми американцами, захваченными российскими военными.
По словам сослуживца американцев, наемники пропали во время боя под Харьковом после того, как им сказали, что город был пуст, а оказалось, что там уже были российские военные. Ни запущенные дроны, ни поисковая группа на месте не смогли найти ни их, ни их снаряжение, а позже в "российском Telegram-канале" появились сообщения о том, что двое американских военных взяты в плен под Харьковом. О каком источнике идет речь, газета не указывает.
"Это слишком сильное совпадение, чтобы было как-то иначе — мы единственные американцы, воюющие в этом районе", — приводит издание высказывания собеседника.
По информации СМИ, Дрюке ранее служил в Ираке. Его мать рассказала, что после возвращения он страдал от посттравматического расстройства.
"Посольство США заверило меня, что они делают все возможное, чтобы найти его, и что они ищут его живым, а не мертвым", — заявила она.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков подчеркивал, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные бойцы не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.