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Беглов выстрелил из пушки Петропавловской крепости в честь ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/peterburg-1795453400.html
Беглов выстрелил из пушки Петропавловской крепости в честь ПМЭФ
Беглов выстрелил из пушки Петропавловской крепости в честь ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022
Беглов выстрелил из пушки Петропавловской крепости в честь ПМЭФ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в честь открытия юбилейного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выстрелил из пушки Нарышкина РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:39
2022-06-15T15:53
петербургский международный экономический форум — 2022
александр беглов
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в честь открытия юбилейного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выстрелил из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости."Сегодня появилась новая традиция - открывать ПМЭФ (а он в этом году юбилейный, 25-й) полуденным выстрелом из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Выстрел произвели губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский", - написал в своем Telegram-канале вице-губернатор города Алексей Корабельников.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220614/pmef-1795213069.html
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александр беглов, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика
13:39 15.06.2022 (обновлено: 15:53 15.06.2022)
 
Беглов выстрелил из пушки Петропавловской крепости в честь ПМЭФ

Беглов совершил полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в честь ПМЭФ

© Фото : Администрация Санкт‑ПетербургаПолуденный выстрел в честь 25-летия Петербургского международного экономического форума. 15 июня 2022
Полуденный выстрел в честь 25-летия Петербургского международного экономического форума. 15 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : Администрация Санкт‑Петербурга
Полуденный выстрел в честь 25-летия Петербургского международного экономического форума. 15 июня 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в честь открытия юбилейного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выстрелил из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
"Сегодня появилась новая традиция - открывать ПМЭФ (а он в этом году юбилейный, 25-й) полуденным выстрелом из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Выстрел произвели губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский", - написал в своем Telegram-канале вице-губернатор города Алексей Корабельников.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Форум МСП пройдет в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 14:46Петербургский международный экономический форум — 2022
Беглов рассказал о давлении на участников ПМЭФ
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Александр БегловСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Экономика
 
 
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