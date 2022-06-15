https://ria.ru/20220615/peterburg-1795453400.html

Беглов выстрелил из пушки Петропавловской крепости в честь ПМЭФ

Беглов выстрелил из пушки Петропавловской крепости в честь ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022

Беглов выстрелил из пушки Петропавловской крепости в честь ПМЭФ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в честь открытия юбилейного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выстрелил из пушки Нарышкина РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:39

2022-06-15T13:39

2022-06-15T15:53

петербургский международный экономический форум — 2022

александр беглов

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795502825_0:375:2975:2048_1920x0_80_0_0_52f943c4076e53f8076afa715b172751.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в честь открытия юбилейного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выстрелил из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости."Сегодня появилась новая традиция - открывать ПМЭФ (а он в этом году юбилейный, 25-й) полуденным выстрелом из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Выстрел произвели губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский", - написал в своем Telegram-канале вице-губернатор города Алексей Корабельников.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220614/pmef-1795213069.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр беглов, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика