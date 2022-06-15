https://ria.ru/20220615/peregovory-1795429342.html

Россия готова к переговорам с Украиной, заявили в МИД

Россия готова к переговорам с Украиной, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2022

Россия готова к переговорам с Украиной, заявили в МИД

Россия будет намертво стоять на своих переговорных позициях, а если Владимир Зеленский не готов к переговорам, то это его право, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:44

2022-06-15T12:44

2022-06-15T18:48

специальная военная операция на украине

сергей рябков

украина

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия будет намертво стоять на своих переговорных позициях, а если Владимир Зеленский не готов к переговорам, то это его право, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Если Зеленский и его команда не готовы к переговорам, и все те, кто стоит за ним, настроены продолжать свою бездумную, а точнее сказать безумную, накачку Украину вооружениями - это их выбор. Это печально, трагично, но мы не можем отступить", - сообщил замминистра.

https://ria.ru/20220614/ustupki-1795104148.html

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Кирилл Волков

сергей рябков, украина, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, ситуация в днр и лнр