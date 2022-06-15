https://ria.ru/20220615/peregovory-1795429342.html
Россия готова к переговорам с Украиной, заявили в МИД
Россия готова к переговорам с Украиной, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2022
Россия готова к переговорам с Украиной, заявили в МИД
Россия будет намертво стоять на своих переговорных позициях, а если Владимир Зеленский не готов к переговорам, то это его право, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:44
2022-06-15T12:44
2022-06-15T18:48
специальная военная операция на украине
сергей рябков
украина
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия будет намертво стоять на своих переговорных позициях, а если Владимир Зеленский не готов к переговорам, то это его право, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Если Зеленский и его команда не готовы к переговорам, и все те, кто стоит за ним, настроены продолжать свою бездумную, а точнее сказать безумную, накачку Украину вооружениями - это их выбор. Это печально, трагично, но мы не можем отступить", - сообщил замминистра.
https://ria.ru/20220614/ustupki-1795104148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рябков, украина, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
12:44 15.06.2022 (обновлено: 18:48 15.06.2022)
Россия готова к переговорам с Украиной, заявили в МИД
Рябков: Россия готова к переговорам, но если Зеленский их не хочет, это его выбор