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Россия готова к переговорам с Украиной, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/peregovory-1795429342.html
Россия готова к переговорам с Украиной, заявили в МИД
Россия готова к переговорам с Украиной, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2022
Россия готова к переговорам с Украиной, заявили в МИД
Россия будет намертво стоять на своих переговорных позициях, а если Владимир Зеленский не готов к переговорам, то это его право, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:44
2022-06-15T18:48
специальная военная операция на украине
сергей рябков
украина
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия будет намертво стоять на своих переговорных позициях, а если Владимир Зеленский не готов к переговорам, то это его право, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Если Зеленский и его команда не готовы к переговорам, и все те, кто стоит за ним, настроены продолжать свою бездумную, а точнее сказать безумную, накачку Украину вооружениями - это их выбор. Это печально, трагично, но мы не можем отступить", - сообщил замминистра.
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сергей рябков, украина, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
12:44 15.06.2022 (обновлено: 18:48 15.06.2022)
 
Россия готова к переговорам с Украиной, заявили в МИД

Рябков: Россия готова к переговорам, но если Зеленский их не хочет, это его выбор

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия будет намертво стоять на своих переговорных позициях, а если Владимир Зеленский не готов к переговорам, то это его право, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если Зеленский и его команда не готовы к переговорам, и все те, кто стоит за ним, настроены продолжать свою бездумную, а точнее сказать безумную, накачку Украину вооружениями - это их выбор. Это печально, трагично, но мы не можем отступить", - сообщил замминистра.
Военнослужащий и местные жители в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 03:12Специальная военная операция на Украине
Запад готов принудить Украину уступить России территории, пишет AgoraVox
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей РябковУкраинаВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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