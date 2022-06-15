https://ria.ru/20220615/peregovory-1795428914.html

Рябков назвал виновных в остановке переговоров по ситуации на Украине

Рябков назвал виновных в остановке переговоров по ситуации на Украине - РИА Новости, 15.06.2022

Рябков назвал виновных в остановке переговоров по ситуации на Украине

Вся ответственность за срыв мирных переговоров лежит на Киеве и его "западных кураторах", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:41

2022-06-15T12:41

2022-06-15T13:00

сергей рябков

политика

украина

россия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вся ответственность за срыв мирных переговоров лежит на Киеве и его "западных кураторах", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы возлагаем на них всю полноту ответственности за то, что на землю Донбасса, на землю Украины до сих пор не пришел мир, что мы не смогли продвинуться по переговорному треку, фактически, с середины апреля, когда украинская делегация, науськиваемая своими кураторами, кукловодами с Запада, вышла из переговорного процесса и он был поставлен на паузу - это отражение линии на срыв возможностей для мирного решения и попытка доказать силой на поле боя, что Россия не права", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795428142.html

украина

россия

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Влада Копылова

сергей рябков, политика, украина, россия