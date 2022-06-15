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Рябков назвал виновных в остановке переговоров по ситуации на Украине
Рябков назвал виновных в остановке переговоров по ситуации на Украине - РИА Новости, 15.06.2022
Рябков назвал виновных в остановке переговоров по ситуации на Украине
Вся ответственность за срыв мирных переговоров лежит на Киеве и его "западных кураторах", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:41
2022-06-15T12:41
2022-06-15T13:00
сергей рябков
политика
украина
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вся ответственность за срыв мирных переговоров лежит на Киеве и его "западных кураторах", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы возлагаем на них всю полноту ответственности за то, что на землю Донбасса, на землю Украины до сих пор не пришел мир, что мы не смогли продвинуться по переговорному треку, фактически, с середины апреля, когда украинская делегация, науськиваемая своими кураторами, кукловодами с Запада, вышла из переговорного процесса и он был поставлен на паузу - это отражение линии на срыв возможностей для мирного решения и попытка доказать силой на поле боя, что Россия не права", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей рябков, политика, украина, россия
12:41 15.06.2022 (обновлено: 13:00 15.06.2022)
Рябков назвал виновных в остановке переговоров по ситуации на Украине
Замглавы МИД Рябков: Киев и Запад ответственны за остановку переговоров по Украине