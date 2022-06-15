https://ria.ru/20220615/peregovory-1795397635.html

Макрон заявил, что Украине придется вести переговоры с Россией

Макрон заявил, что Украине придется вести переговоры с Россией - РИА Новости, 15.06.2022

Макрон заявил, что Украине придется вести переговоры с Россией

Переговоры украинских властей с Россией неизбежны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:44

2022-06-15T11:44

2022-06-15T12:42

в мире

клаус йоханнис

украина

румыния

нато

россия

донбасс

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792154191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c511c1097ee94e39621da89f23575006.jpg

ПАРИЖ, 15 июн — РИА Новости. Переговоры украинских властей с Россией неизбежны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.Макрон подчеркнул, что представители европейских стран в этот день также будут присутствовать за столом переговоров, чтобы выступить гарантами безопасности.Глава государства прибыл с визитом в Румынию, чтобы встретиться с французскими военнослужащими, дислоцированными в стране в рамках миссии НАТО.Как сообщал на минувшей неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская сторона вышла из переговоров по урегулированию ситуации. Москва же исходит из того, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, то есть должна стать результатом таких переговоров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин обозначил ее цель в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795178653.html

украина

румыния

россия

донбасс

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, клаус йоханнис, украина, румыния, нато, россия, донбасс, франция, эммануэль макрон