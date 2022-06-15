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Макрон заявил, что Украине придется вести переговоры с Россией - РИА Новости, 15.06.2022
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Макрон заявил, что Украине придется вести переговоры с Россией
Макрон заявил, что Украине придется вести переговоры с Россией - РИА Новости, 15.06.2022
Макрон заявил, что Украине придется вести переговоры с Россией
Переговоры украинских властей с Россией неизбежны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:44
2022-06-15T12:42
в мире
клаус йоханнис
украина
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нато
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донбасс
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ПАРИЖ, 15 июн — РИА Новости. Переговоры украинских властей с Россией неизбежны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.Макрон подчеркнул, что представители европейских стран в этот день также будут присутствовать за столом переговоров, чтобы выступить гарантами безопасности.Глава государства прибыл с визитом в Румынию, чтобы встретиться с французскими военнослужащими, дислоцированными в стране в рамках миссии НАТО.Как сообщал на минувшей неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская сторона вышла из переговоров по урегулированию ситуации. Москва же исходит из того, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, то есть должна стать результатом таких переговоров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин обозначил ее цель в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, клаус йоханнис, украина, румыния, нато, россия, донбасс, франция, эммануэль макрон
11:44 15.06.2022 (обновлено: 12:42 15.06.2022)
 
Макрон заявил, что Украине придется вести переговоры с Россией

Президент Франции Макрон напомнил Украине о неизбежности переговоров с Россией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 июн — РИА Новости. Переговоры украинских властей с Россией неизбежны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.
"Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять <...>, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией", — сказал французский лидер.
Макрон подчеркнул, что представители европейских стран в этот день также будут присутствовать за столом переговоров, чтобы выступить гарантами безопасности.
Глава государства прибыл с визитом в Румынию, чтобы встретиться с французскими военнослужащими, дислоцированными в стране в рамках миссии НАТО.
Как сообщал на минувшей неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская сторона вышла из переговоров по урегулированию ситуации. Москва же исходит из того, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, то есть должна стать результатом таких переговоров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин обозначил ее цель в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 13:03
Во Франции назвали условие для вступления Украины в Евросоюз
 
В миреКлаус ЙоханнисУкраинаРумынияНАТОРоссияДонбассФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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