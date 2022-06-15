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В Пентагоне объявили о новых обязательствах по оказанию помощи Киеву - РИА Новости, 15.06.2022
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В Пентагоне объявили о новых обязательствах по оказанию помощи Киеву
В Пентагоне объявили о новых обязательствах по оказанию помощи Киеву - РИА Новости, 15.06.2022
В Пентагоне объявили о новых обязательствах по оказанию помощи Киеву
Партнеры США объявили о новых обязательствах по обучению военных и оказанию помощи Киеву на встрече контактной группы в Брюсселе, сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T20:18
2022-06-15T20:33
сша
украина
германия
нидерланды
канада
словакия
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Партнеры США объявили о новых обязательствах по обучению военных и оказанию помощи Киеву на встрече контактной группы в Брюсселе, сообщил на пресс-конференции по итогам третьего заседания министр обороны США Ллойд Остин."Наши союзники и партнеры также действуют в соответствии с необходимостью. Сегодня мы услышали важные объявления о дополнительных оборонных системах для Украины", - сообщил Остин на пресс-конференции по итогам заседания. Он сообщил, что "многие страны представляют Украине требуемые системы и боеприпасы". В числе заявивших о помощи он назвал Германию, Нидерланды, Канаду и Словакию.
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сша
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сша, украина, германия, нидерланды, канада, словакия
20:18 15.06.2022 (обновлено: 20:33 15.06.2022)
 
В Пентагоне объявили о новых обязательствах по оказанию помощи Киеву

В Пентагоне объявили о новых договоренностях с партнерами по оказанию помощи Киеву

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон, США
Пентагон, США - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Партнеры США объявили о новых обязательствах по обучению военных и оказанию помощи Киеву на встрече контактной группы в Брюсселе, сообщил на пресс-конференции по итогам третьего заседания министр обороны США Ллойд Остин.
"Наши союзники и партнеры также действуют в соответствии с необходимостью. Сегодня мы услышали важные объявления о дополнительных оборонных системах для Украины", - сообщил Остин на пресс-конференции по итогам заседания. Он сообщил, что "многие страны представляют Украине требуемые системы и боеприпасы". В числе заявивших о помощи он назвал Германию, Нидерланды, Канаду и Словакию.
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