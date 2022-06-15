https://ria.ru/20220615/pegasus-1795343237.html

Оборонная компания в США обсуждает покупку шпионского ПО Pegasus, пишет СМИ

Оборонная компания в США обсуждает покупку шпионского ПО Pegasus, пишет СМИ - РИА Новости, 15.06.2022

Оборонная компания в США обсуждает покупку шпионского ПО Pegasus, пишет СМИ

Американская оборонная компания L3Harris ведет переговоры с израильской NSO Group о выкупе у нее скандальной кибершпионской технологии Pegasus, сообщила газета... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T03:55

2022-06-15T03:55

2022-06-15T03:55

в мире

сша

apple

apple iphone

израиль

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/95/1131179595_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_bb4c2d8666999b2084249d071bc3279b.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Американская оборонная компания L3Harris ведет переговоры с израильской NSO Group о выкупе у нее скандальной кибершпионской технологии Pegasus, сообщила газета Washington Post.NSO Group оказалась в финансовом кризисе после того, как США ввели против нее торговые санкции на фоне сообщений об использовании программы Pegasus авторитарными режимами для слежки за оппозиционными политиками, правозащитниками и журналистами.Новостной портал Intelligence Online называет L3Harris "ведущим претендентом" на приобретение основного актива NSO Group.Washington Post цитирует высокопоставленного представителя американской администрации, который заявил, что в Белом доме "глубоко обеспокоены" возможностью такой сделки. "Правительство США выступает против попыток иностранных компаний обходить американские меры экспортного контроля или санкции", — приводит газета слова источника.Программа Pegasus известна как средство взлома практически любых телефонов, включая последние модели iPhone. В конце прошлого года Apple обратилась в суд за постоянным запретом на использование любых ее "программных продуктов, услуг и устройств" компанией NSO Group.

https://ria.ru/20220323/programma-1779738140.html

https://ria.ru/20210803/pegasus-1744203801.html

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, apple, apple iphone, израиль, технологии