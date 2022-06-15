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Оборонная компания в США обсуждает покупку шпионского ПО Pegasus, пишет СМИ
Оборонная компания в США обсуждает покупку шпионского ПО Pegasus, пишет СМИ - РИА Новости, 15.06.2022
Оборонная компания в США обсуждает покупку шпионского ПО Pegasus, пишет СМИ
Американская оборонная компания L3Harris ведет переговоры с израильской NSO Group о выкупе у нее скандальной кибершпионской технологии Pegasus, сообщила газета... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T03:55
2022-06-15T03:55
2022-06-15T03:55
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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Американская оборонная компания L3Harris ведет переговоры с израильской NSO Group о выкупе у нее скандальной кибершпионской технологии Pegasus, сообщила газета Washington Post.NSO Group оказалась в финансовом кризисе после того, как США ввели против нее торговые санкции на фоне сообщений об использовании программы Pegasus авторитарными режимами для слежки за оппозиционными политиками, правозащитниками и журналистами.Новостной портал Intelligence Online называет L3Harris "ведущим претендентом" на приобретение основного актива NSO Group.Washington Post цитирует высокопоставленного представителя американской администрации, который заявил, что в Белом доме "глубоко обеспокоены" возможностью такой сделки. "Правительство США выступает против попыток иностранных компаний обходить американские меры экспортного контроля или санкции", — приводит газета слова источника.Программа Pegasus известна как средство взлома практически любых телефонов, включая последние модели iPhone. В конце прошлого года Apple обратилась в суд за постоянным запретом на использование любых ее "программных продуктов, услуг и устройств" компанией NSO Group.
https://ria.ru/20220323/programma-1779738140.html
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в мире, сша, apple, apple iphone, израиль, технологии
Оборонная компания в США обсуждает покупку шпионского ПО Pegasus, пишет СМИ
WP: американская оборонная компания L3Harris обсуждает покупку шпионского ПО Pegasus