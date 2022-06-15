07:07 15.06.2022 (обновлено: 08:36 15.06.2022)
В Херсонской области возник ажиотажный спрос на российские паспорта
Замглавы ВГА Стремоусов: в Херсонщине возник ажиотажный спрос на российские паспорта
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМужчина оформляет документы в паспортном столе на освобожденной территории Украины
Мужчина оформляет документы в паспортном столе на освобожденной территории Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Количество жителей Херсонской области, желающих получить российские паспорта, растет с каждым днем, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Очень большой ажиотаж. Все больше и больше людей желают получить гражданство Российской Федерации. Жители Херсонщины массово сегодня стоят в очередях, чтобы сдать документы для получения российского гражданства только лишь потому, что Россия может защитить, Россия может накормить и социально обеспечить человека в стране, в которой человек — это наивысшая социальная ценность государства", — отметил собеседник агентства.
По его словам, в регионе уже подали свыше десяти тысяч заявок на получение российского гражданства.
Стремоусов добавил, что паспорта выдаются ежедневно, но очереди только растут. Поэтому власти региона увеличили количество административных центров по приему документов.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом. Первые жители областей 11 июня получили российские паспорта.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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