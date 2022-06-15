https://ria.ru/20220615/pasport-1795349689.html

В Херсонской области возник ажиотажный спрос на российские паспорта

В Херсонской области возник ажиотажный спрос на российские паспорта - РИА Новости, 15.06.2022

В Херсонской области возник ажиотажный спрос на российские паспорта

Количество жителей Херсонской области, желающих получить российские паспорта, растет с каждым днем, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T07:07

2022-06-15T07:07

2022-06-15T08:36

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

кирилл стремоусов

херсон

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Количество жителей Херсонской области, желающих получить российские паспорта, растет с каждым днем, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, в регионе уже подали свыше десяти тысяч заявок на получение российского гражданства.Стремоусов добавил, что паспорта выдаются ежедневно, но очереди только растут. Поэтому власти региона увеличили количество административных центров по приему документов.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом. Первые жители областей 11 июня получили российские паспорта.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220612/kherson-1794948772.html

херсонская область

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"В душе мы были всегда близки" – жители Мелитополя получили российские паспорта Торжественная церемония получения российских паспортов прошла в здании горадминистрации Мелитополя. Документ жителям города вручил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, который пообещал горожанам, что "Россия никуда не уйдет". 2022-06-15T07:07 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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херсонская область , россия, кирилл стремоусов, херсон, в мире