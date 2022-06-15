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В Грузии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
В Грузии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 15.06.2022
В Грузии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
В Грузии выявлен первый случай заражения вирусом оспы обезьян, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:22
2022-06-15T17:22
2022-06-15T17:22
оспа обезьян
в мире
здоровье - общество
европа
грузия
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ТБИЛИСИ, 15 июн - РИА Новости. В Грузии выявлен первый случай заражения вирусом оспы обезьян, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава страны."Лабораторные тесты подтвердили один случай заражения вирусом оспы обезьян. Пациент имел легкую форму вирусного заболевания и был выписан из лечебного учреждения вскоре после проведения соответствующего лечения", - говорится в сообщении.Центр отмечает, что заболевший пациент путешествовал по Европе. На данный момент ведется наблюдение за людьми, с которыми контактировал заболевший, однако пока ни в одном из случаев не было обнаружено никаких клинических признаков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оспа обезьян, в мире, здоровье - общество, европа, грузия
В Грузии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
Минздрав Грузии подтвердил первый случай заражения вирусом оспы обезьян в стране