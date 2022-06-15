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В Грузии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

В Грузии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 15.06.2022

В Грузии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

В Грузии выявлен первый случай заражения вирусом оспы обезьян, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:22

2022-06-15T17:22

2022-06-15T17:22

оспа обезьян

в мире

здоровье - общество

европа

грузия

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ТБИЛИСИ, 15 июн - РИА Новости. В Грузии выявлен первый случай заражения вирусом оспы обезьян, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава страны."Лабораторные тесты подтвердили один случай заражения вирусом оспы обезьян. Пациент имел легкую форму вирусного заболевания и был выписан из лечебного учреждения вскоре после проведения соответствующего лечения", - говорится в сообщении.Центр отмечает, что заболевший пациент путешествовал по Европе. На данный момент ведется наблюдение за людьми, с которыми контактировал заболевший, однако пока ни в одном из случаев не было обнаружено никаких клинических признаков.

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грузия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

оспа обезьян, в мире, здоровье - общество, европа, грузия