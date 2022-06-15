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В Грузии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 15.06.2022
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В Грузии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
В Грузии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 15.06.2022
В Грузии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
В Грузии выявлен первый случай заражения вирусом оспы обезьян, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:22
2022-06-15T17:22
оспа обезьян
в мире
здоровье - общество
европа
грузия
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ТБИЛИСИ, 15 июн - РИА Новости. В Грузии выявлен первый случай заражения вирусом оспы обезьян, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава страны."Лабораторные тесты подтвердили один случай заражения вирусом оспы обезьян. Пациент имел легкую форму вирусного заболевания и был выписан из лечебного учреждения вскоре после проведения соответствующего лечения", - говорится в сообщении.Центр отмечает, что заболевший пациент путешествовал по Европе. На данный момент ведется наблюдение за людьми, с которыми контактировал заболевший, однако пока ни в одном из случаев не было обнаружено никаких клинических признаков.
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оспа обезьян, в мире, здоровье - общество, европа, грузия
17:22 15.06.2022
 
В Грузии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

Минздрав Грузии подтвердил первый случай заражения вирусом оспы обезьян в стране

© РИА Новости / Александр ИмедашвилиМашина скорой помощи на улице в Тбилиси
Машина скорой помощи на улице в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Машина скорой помощи на улице в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 15 июн - РИА Новости. В Грузии выявлен первый случай заражения вирусом оспы обезьян, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава страны.
"Лабораторные тесты подтвердили один случай заражения вирусом оспы обезьян. Пациент имел легкую форму вирусного заболевания и был выписан из лечебного учреждения вскоре после проведения соответствующего лечения", - говорится в сообщении.
Центр отмечает, что заболевший пациент путешествовал по Европе. На данный момент ведется наблюдение за людьми, с которыми контактировал заболевший, однако пока ни в одном из случаев не было обнаружено никаких клинических признаков.
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