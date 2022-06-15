https://ria.ru/20220615/ospa-1795505794.html
В ВОЗ назвали эпицентр вспышки оспы обезьян
В ВОЗ назвали эпицентр вспышки оспы обезьян - РИА Новости, 15.06.2022
В ВОЗ назвали эпицентр вспышки оспы обезьян
Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян, в регионе выявлено более 1,5 тысячи случаев заболевания, что составляет 85% от всех заражений в... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:59
2022-06-15T15:59
2022-06-15T15:59
в мире
европа
оспа обезьян
воз
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ЦЮРИХ, 15 июн - РИА Новости. Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян, в регионе выявлено более 1,5 тысячи случаев заболевания, что составляет 85% от всех заражений в мире, сообщил в среду директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге."Европа продолжает оставаться эпицентром этой нарастающей вспышки (оспы обезьян): в 25 странах зарегистрировано более 1500 случаев заболевания, что составляет 85% от общего числа случаев в мире", - заявил Клюге на брифинге.Он подчеркнул, что масштабы вспышки представляют реальную опасность. По словам Клюге, чем дольше циркулирует вирус, тем больше он будет распространяться, и тем сильнее болезнь закрепится в неэндемичных странах.В свою очередь, директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон уточнила, что в настоящее время 1160 случаев оспы обезьян выявлено в 22 странах Европейского союза и Европейской экономической зоны. Она добавила, что о смертельных исходах не сообщалось. По данным Аммон, большинство пациентов переносят инфекцию в легкой форме и могут проходить лечение дома.
https://ria.ru/20220615/ospa-1795381372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, оспа обезьян, воз
В ВОЗ назвали эпицентр вспышки оспы обезьян
Глава регионального бюро ВОЗ Клюге: Европа остается эпицентром вспышки оспы обезьян
ЦЮРИХ, 15 июн - РИА Новости. Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян, в регионе выявлено более 1,5 тысячи случаев заболевания, что составляет 85% от всех заражений в мире, сообщил в среду директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
"Европа продолжает оставаться эпицентром этой нарастающей вспышки (оспы обезьян): в 25 странах зарегистрировано более 1500 случаев заболевания, что составляет 85% от общего числа случаев в мире", - заявил Клюге на брифинге.
Он подчеркнул, что масштабы вспышки представляют реальную опасность. По словам Клюге, чем дольше циркулирует вирус, тем больше он будет распространяться, и тем сильнее болезнь закрепится в неэндемичных странах.
В свою очередь, директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон
уточнила, что в настоящее время 1160 случаев оспы обезьян выявлено в 22 странах Европейского союза и Европейской экономической зоны. Она добавила, что о смертельных исходах не сообщалось. По данным Аммон, большинство пациентов переносят инфекцию в легкой форме и могут проходить лечение дома.