https://ria.ru/20220615/ospa-1795505794.html

В ВОЗ назвали эпицентр вспышки оспы обезьян

В ВОЗ назвали эпицентр вспышки оспы обезьян - РИА Новости, 15.06.2022

В ВОЗ назвали эпицентр вспышки оспы обезьян

Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян, в регионе выявлено более 1,5 тысячи случаев заболевания, что составляет 85% от всех заражений в... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:59

2022-06-15T15:59

2022-06-15T15:59

в мире

европа

оспа обезьян

воз

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ЦЮРИХ, 15 июн - РИА Новости. Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян, в регионе выявлено более 1,5 тысячи случаев заболевания, что составляет 85% от всех заражений в мире, сообщил в среду директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге."Европа продолжает оставаться эпицентром этой нарастающей вспышки (оспы обезьян): в 25 странах зарегистрировано более 1500 случаев заболевания, что составляет 85% от общего числа случаев в мире", - заявил Клюге на брифинге.Он подчеркнул, что масштабы вспышки представляют реальную опасность. По словам Клюге, чем дольше циркулирует вирус, тем больше он будет распространяться, и тем сильнее болезнь закрепится в неэндемичных странах.В свою очередь, директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон уточнила, что в настоящее время 1160 случаев оспы обезьян выявлено в 22 странах Европейского союза и Европейской экономической зоны. Она добавила, что о смертельных исходах не сообщалось. По данным Аммон, большинство пациентов переносят инфекцию в легкой форме и могут проходить лечение дома.

https://ria.ru/20220615/ospa-1795381372.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, европа, оспа обезьян, воз