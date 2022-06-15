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В ВОЗ назвали эпицентр вспышки оспы обезьян - РИА Новости, 15.06.2022
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В ВОЗ назвали эпицентр вспышки оспы обезьян
В ВОЗ назвали эпицентр вспышки оспы обезьян - РИА Новости, 15.06.2022
В ВОЗ назвали эпицентр вспышки оспы обезьян
Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян, в регионе выявлено более 1,5 тысячи случаев заболевания, что составляет 85% от всех заражений в... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:59
2022-06-15T15:59
в мире
европа
оспа обезьян
воз
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ЦЮРИХ, 15 июн - РИА Новости. Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян, в регионе выявлено более 1,5 тысячи случаев заболевания, что составляет 85% от всех заражений в мире, сообщил в среду директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге."Европа продолжает оставаться эпицентром этой нарастающей вспышки (оспы обезьян): в 25 странах зарегистрировано более 1500 случаев заболевания, что составляет 85% от общего числа случаев в мире", - заявил Клюге на брифинге.Он подчеркнул, что масштабы вспышки представляют реальную опасность. По словам Клюге, чем дольше циркулирует вирус, тем больше он будет распространяться, и тем сильнее болезнь закрепится в неэндемичных странах.В свою очередь, директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон уточнила, что в настоящее время 1160 случаев оспы обезьян выявлено в 22 странах Европейского союза и Европейской экономической зоны. Она добавила, что о смертельных исходах не сообщалось. По данным Аммон, большинство пациентов переносят инфекцию в легкой форме и могут проходить лечение дома.
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в мире, европа, оспа обезьян, воз
15:59 15.06.2022
 
В ВОЗ назвали эпицентр вспышки оспы обезьян

Глава регионального бюро ВОЗ Клюге: Европа остается эпицентром вспышки оспы обезьян

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 15 июн - РИА Новости. Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян, в регионе выявлено более 1,5 тысячи случаев заболевания, что составляет 85% от всех заражений в мире, сообщил в среду директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
"Европа продолжает оставаться эпицентром этой нарастающей вспышки (оспы обезьян): в 25 странах зарегистрировано более 1500 случаев заболевания, что составляет 85% от общего числа случаев в мире", - заявил Клюге на брифинге.
Он подчеркнул, что масштабы вспышки представляют реальную опасность. По словам Клюге, чем дольше циркулирует вирус, тем больше он будет распространяться, и тем сильнее болезнь закрепится в неэндемичных странах.
В свою очередь, директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон уточнила, что в настоящее время 1160 случаев оспы обезьян выявлено в 22 странах Европейского союза и Европейской экономической зоны. Она добавила, что о смертельных исходах не сообщалось. По данным Аммон, большинство пациентов переносят инфекцию в легкой форме и могут проходить лечение дома.
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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ВОЗ переименует вирус оспы обезьян по просьбе ученых
 
В миреЕвропаОспа обезьянВОЗ
 
 
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