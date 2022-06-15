https://ria.ru/20220615/ospa-1795381372.html

ВОЗ переименует вирус оспы обезьян по просьбе ученых

ВОЗ переименует вирус оспы обезьян по просьбе ученых - РИА Новости, 15.06.2022

ВОЗ переименует вирус оспы обезьян по просьбе ученых

Всемирная организация здравоохранения вскоре переименует вирус оспы обезьян, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T10:58

2022-06-15T10:58

2022-06-15T14:29

в мире

воз

оспа обезьян

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения вскоре переименует вирус оспы обезьян, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."ВОЗ также работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время", — заявил Гебрейесус на брифинге.Ранее более чем 30 ученых из разных стран обратились к медицинскому сообществу с призывом переименовать заболевание. В препринте их письма, опубликованном на портале virological.org, утверждается, что название вируса следует изменить, поскольку ВОЗ рекомендует избегать использования географических регионов и названий животных в наименованиях болезней. В их обращении также отмечается, что вирус нельзя называть африканским. По мнению авторов письма, переименование позволит избежать дискриминации и стигматизации.По данным ВОЗ, врачи уже выявили более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.Это редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Как правило, оно протекает в легкой форме и большинство людей выздоравливает в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220614/ospa-1795295207.html

https://ria.ru/20220614/voz-1795260110.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, воз, оспа обезьян