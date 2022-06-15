https://ria.ru/20220615/ospa-1795381372.html
ВОЗ переименует вирус оспы обезьян по просьбе ученых
ВОЗ переименует вирус оспы обезьян по просьбе ученых - РИА Новости, 15.06.2022
ВОЗ переименует вирус оспы обезьян по просьбе ученых
Всемирная организация здравоохранения вскоре переименует вирус оспы обезьян, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T10:58
2022-06-15T10:58
2022-06-15T14:29
в мире
воз
оспа обезьян
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения вскоре переименует вирус оспы обезьян, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."ВОЗ также работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время", — заявил Гебрейесус на брифинге.Ранее более чем 30 ученых из разных стран обратились к медицинскому сообществу с призывом переименовать заболевание. В препринте их письма, опубликованном на портале virological.org, утверждается, что название вируса следует изменить, поскольку ВОЗ рекомендует избегать использования географических регионов и названий животных в наименованиях болезней. В их обращении также отмечается, что вирус нельзя называть африканским. По мнению авторов письма, переименование позволит избежать дискриминации и стигматизации.По данным ВОЗ, врачи уже выявили более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.Это редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Как правило, оно протекает в легкой форме и большинство людей выздоравливает в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220614/ospa-1795295207.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, воз, оспа обезьян
10:58 15.06.2022 (обновлено: 14:29 15.06.2022)
ВОЗ переименует вирус оспы обезьян по просьбе ученых
Глава ВОЗ Гебрейесус сообщил о намерении организации переименовать вирус оспы обезьян
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения вскоре переименует вирус оспы обезьян, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"ВОЗ
также работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время", — заявил Гебрейесус на брифинге.
Ранее более чем 30 ученых из разных стран обратились к медицинскому сообществу с призывом переименовать заболевание. В препринте их письма, опубликованном на портале virological.org
, утверждается, что название вируса следует изменить, поскольку ВОЗ рекомендует избегать использования географических регионов и названий животных в наименованиях болезней. В их обращении также отмечается, что вирус нельзя называть африканским. По мнению авторов письма, переименование позволит избежать дискриминации и стигматизации.
По данным ВОЗ, врачи уже выявили более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.
Это редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Как правило, оно протекает в легкой форме и большинство людей выздоравливает в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.