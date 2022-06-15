В Госдуму внесли проект о сокращении минимального срока действия ОСАГО
ЛДПР внесла в Госдуму проект о сокращении минимального срока действия ОСАГО до месяца
Cтраховой полис. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий минимальный срок действия договора ОСАГО 1 месяц, вместо 1 года, как это было ранее, соответствующий документ размещён в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается внести в пункт 1 статьи 10 закона об ОСАГО изменение, установив срок действия договора обязательного страхования в интервале от одного месяца до одного года", - говорится в тексте пояснительной записки.
Законопроект направлен на снижение количества случаев использования транспортных средств без ОСАГО. Согласно пояснительной записке, в 2021 году был зафиксирован рост случаев езды без полисов ОСАГО.
На данный момент срок действия ОСАГО составляет 1 год, за исключением некоторых случаев: при временном использовании транспортного средства на территории России, в случае приобретения транспортного средства для следования к месту регистрации транспортного средства на срок, не превышающий 20 дней, также договор ОСАГО может быть заключен с учетом сезонного и иного временного использования транспортного средства в течение трех и более месяцев в календарном году. Однако в этом случае срок действия указанного договора также составляет один год.