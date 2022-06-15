https://ria.ru/20220615/osago-1795419113.html

В Госдуму внесли проект о сокращении минимального срока действия ОСАГО

В Госдуму внесли проект о сокращении минимального срока действия ОСАГО - РИА Новости, 15.06.2022

В Госдуму внесли проект о сокращении минимального срока действия ОСАГО

ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий минимальный срок действия договора ОСАГО 1 месяц, вместо 1 года, как это было ранее, соответствующий... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:23

2022-06-15T12:23

2022-06-15T12:23

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий минимальный срок действия договора ОСАГО 1 месяц, вместо 1 года, как это было ранее, соответствующий документ размещён в думской электронной базе.Законопроект направлен на снижение количества случаев использования транспортных средств без ОСАГО. Согласно пояснительной записке, в 2021 году был зафиксирован рост случаев езды без полисов ОСАГО.На данный момент срок действия ОСАГО составляет 1 год, за исключением некоторых случаев: при временном использовании транспортного средства на территории России, в случае приобретения транспортного средства для следования к месту регистрации транспортного средства на срок, не превышающий 20 дней, также договор ОСАГО может быть заключен с учетом сезонного и иного временного использования транспортного средства в течение трех и более месяцев в календарном году. Однако в этом случае срок действия указанного договора также составляет один год.

https://ria.ru/20220530/udostoverenie-1791694850.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, авто, россия, осаго, госдума рф, лдпр