Рейтинг@Mail.ru
СМИ: часть подразделений ВСУ предпочитают не использовать западное оружие - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/oruzhie-1795347911.html
СМИ: часть подразделений ВСУ предпочитают не использовать западное оружие
СМИ: часть подразделений ВСУ предпочитают не использовать западное оружие - РИА Новости, 15.06.2022
СМИ: часть подразделений ВСУ предпочитают не использовать западное оружие
Украинские военные в некоторых случаях предпочитают не использовать "незнакомое" западное оружие, прибегают к его коммерческим аналогам, сообщает телеканал CNN... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T06:30
2022-06-15T06:30
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781907239_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_5d496d813c596d31a181a00b60154d65.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинские военные в некоторых случаях предпочитают не использовать "незнакомое" западное оружие, прибегают к его коммерческим аналогам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленного источника.Согласно источникам, перевод украинцев на западные системы, которые соответствуют стандартам НАТО, проходит небеспрепятственно. Например, несмотря на то, что войска Украины получили "сотни" американских дронов-камикадзе Switchblade, ряд подразделений предпочитают использовать коммерческие дроны, отмечает один из источников.По словам высокопоставленного чиновника из администрации президента США Джо Байдена, Вашингтон пытается лучше разобраться с "темпами расхода" Украиной оружия и боеприпасов. Западу трудно судить о действиях Киева отчасти потому, что он не все рассказывает Западу, отмечают должностные лица.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220615/eskalatsiya-1795344348.html
https://ria.ru/20220615/bespilotnik-1795345720.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781907239_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_112d8ee1119e1d6e2a01b73007c23233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, нато, в мире
06:30 15.06.2022
 
СМИ: часть подразделений ВСУ предпочитают не использовать западное оружие

CNN: украинские военные иногда предпочитают не использовать незнакомое западное оружие

© AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Alexis MoradianБПЛА Switchblade 300
БПЛА Switchblade 300 - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Alexis Moradian
БПЛА Switchblade 300. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинские военные в некоторых случаях предпочитают не использовать "незнакомое" западное оружие, прибегают к его коммерческим аналогам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленного источника.
Согласно источникам, перевод украинцев на западные системы, которые соответствуют стандартам НАТО, проходит небеспрепятственно. Например, несмотря на то, что войска Украины получили "сотни" американских дронов-камикадзе Switchblade, ряд подразделений предпочитают использовать коммерческие дроны, отмечает один из источников.
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
04:35Специальная военная операция на Украине
Антонов раскритиковал заявления Пентагона о готовности поставить Киеву РСЗО
По словам высокопоставленного чиновника из администрации президента США Джо Байдена, Вашингтон пытается лучше разобраться с "темпами расхода" Украиной оружия и боеприпасов. Западу трудно судить о действиях Киева отчасти потому, что он не все рассказывает Западу, отмечают должностные лица.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
05:27Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщило о трудностях с продажей Киеву американских беспилотников
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала