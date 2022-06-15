https://ria.ru/20220615/oruzhie-1795347911.html

СМИ: часть подразделений ВСУ предпочитают не использовать западное оружие

СМИ: часть подразделений ВСУ предпочитают не использовать западное оружие - РИА Новости, 15.06.2022

СМИ: часть подразделений ВСУ предпочитают не использовать западное оружие

Украинские военные в некоторых случаях предпочитают не использовать "незнакомое" западное оружие, прибегают к его коммерческим аналогам, сообщает телеканал CNN... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T06:30

2022-06-15T06:30

2022-06-15T06:30

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинские военные в некоторых случаях предпочитают не использовать "незнакомое" западное оружие, прибегают к его коммерческим аналогам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленного источника.Согласно источникам, перевод украинцев на западные системы, которые соответствуют стандартам НАТО, проходит небеспрепятственно. Например, несмотря на то, что войска Украины получили "сотни" американских дронов-камикадзе Switchblade, ряд подразделений предпочитают использовать коммерческие дроны, отмечает один из источников.По словам высокопоставленного чиновника из администрации президента США Джо Байдена, Вашингтон пытается лучше разобраться с "темпами расхода" Украиной оружия и боеприпасов. Западу трудно судить о действиях Киева отчасти потому, что он не все рассказывает Западу, отмечают должностные лица.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220615/eskalatsiya-1795344348.html

https://ria.ru/20220615/bespilotnik-1795345720.html

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украина, россия, сша, нато, в мире