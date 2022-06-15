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IKEA оптимизирует бизнес в России

IKEA оптимизирует бизнес в России - РИА Новости, 15.06.2022

IKEA оптимизирует бизнес в России

IKEA сократит масштабы своего бизнеса в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе мебельной компании. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:23

2022-06-15T13:23

2022-06-15T17:08

экономика

россия

новгородская область

ikea international group

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. IKEA сократит масштабы своего бизнеса в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе мебельной компании.Там пояснили, что в последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и логистическими цепочками по всему миру сильно ухудшилась.Так, корпорация начала искать покупателей на четыре фабрики в Кировской, Ленинградской и Новгородской областях, кроме того она уменьшит штат сотрудников на производствах.Товары для дома, которые находятся на складах в России, распродадут среди сотрудников и клиентов. В то же время, торговые центры "Мега" продолжат работу.Сеть IKEA 4 марта в связи с событиями на Украине приостановила работу своих магазинов в России, а также интернет-магазина. С 2000 года компания открыла в нескольких регионах страны 14 полноформатных гипермаркетов и три торговые точки городского формата.

https://realty.ria.ru/20220514/ikea-1788409944.html

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экономика, россия, новгородская область, ikea international group