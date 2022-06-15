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IKEA оптимизирует бизнес в России - РИА Новости, 15.06.2022
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IKEA оптимизирует бизнес в России
IKEA оптимизирует бизнес в России - РИА Новости, 15.06.2022
IKEA оптимизирует бизнес в России
IKEA сократит масштабы своего бизнеса в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе мебельной компании. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:23
2022-06-15T17:08
экономика
россия
новгородская область
ikea international group
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. IKEA сократит масштабы своего бизнеса в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе мебельной компании.Там пояснили, что в последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и логистическими цепочками по всему миру сильно ухудшилась.Так, корпорация начала искать покупателей на четыре фабрики в Кировской, Ленинградской и Новгородской областях, кроме того она уменьшит штат сотрудников на производствах.Товары для дома, которые находятся на складах в России, распродадут среди сотрудников и клиентов. В то же время, торговые центры "Мега" продолжат работу.Сеть IKEA 4 марта в связи с событиями на Украине приостановила работу своих магазинов в России, а также интернет-магазина. С 2000 года компания открыла в нескольких регионах страны 14 полноформатных гипермаркетов и три торговые точки городского формата.
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россия
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экономика, россия, новгородская область, ikea international group
13:23 15.06.2022 (обновлено: 17:08 15.06.2022)
 
IKEA оптимизирует бизнес в России

Компания IKEA объявила о сокращении бизнеса в России и увольнении части сотрудников

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБаннер магазина Ikea в Москве
Баннер магазина Ikea в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Баннер магазина Ikea в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. IKEA сократит масштабы своего бизнеса в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе мебельной компании.
Там пояснили, что в последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и логистическими цепочками по всему миру сильно ухудшилась.

"Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа компаний Ingka приняли решение сократить масштаб бизнеса в России", — заявили в российском представительстве.

Так, корпорация начала искать покупателей на четыре фабрики в Кировской, Ленинградской и Новгородской областях, кроме того она уменьшит штат сотрудников на производствах.
Товары для дома, которые находятся на складах в России, распродадут среди сотрудников и клиентов. В то же время, торговые центры "Мега" продолжат работу.
Сеть IKEA 4 марта в связи с событиями на Украине приостановила работу своих магазинов в России, а также интернет-магазина. С 2000 года компания открыла в нескольких регионах страны 14 полноформатных гипермаркетов и три торговые точки городского формата.
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