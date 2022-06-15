В Совфеде заявили, что Киев все быстрее сдает территории
Сенатор Бондарев: темпы сдачи Киевом территорий нарастают, успех спецоперации неизбежен
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Темпы сдачи Киевом территорий нарастают, это говорит о том, что успех российской операции на Украине неизбежен, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Темпы сдачи территорий украинскими властями нарастают. Уже не формируются новые добровольческие националистические батальоны, не пополняются новыми силами уже существующие. Зато создаются другого типа добровольческие батальоны - для защиты освобождённых территорий от агрессии ВСУ, например, в Запорожье", - написал сенатор в своём Telegram-канале.
При этом сенатор обратил внимание на то, что Запад сам объективно оценивает перспективы дальнейших попыток Украины к сопротивлению российской военной операции. Доказательство тому - заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Украине придется вести переговоры с Россией, считает Бондарев. "Показательно, что переговоры как наиболее разумное продолжение российско-украинского взаимодействия сегодня предлагают не только нейтральные государства, но и те государства, которые прежде сами осуществляли оружейные поставки Киеву", - заявил он.
Бондарев считает, что с каждым днем все больше стран будет призывать Украину к мирным переговорам, чтобы потом "ассоциироваться в глазах широкой общественности с миротворцами, а не с разжигателями войны". "В любом случае, какой бы мотивацией ни руководствовались западные государственные деятели в призывах Украины к переговорам, мы рады самому факту этих разумных воззваний", - заключил глава комитета.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.