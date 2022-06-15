https://ria.ru/20220615/operatsiya-1795552803.html

В Совфеде заявили, что Киев все быстрее сдает территории

В Совфеде заявили, что Киев все быстрее сдает территории - РИА Новости, 15.06.2022

В Совфеде заявили, что Киев все быстрее сдает территории

Темпы сдачи Киевом территорий нарастают, это говорит о том, что успех российской операции на Украине неизбежен, заявил председатель комитета Совета Федерации по РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:56

2022-06-15T17:56

2022-06-15T17:56

специальная военная операция на украине

украина

россия

вооруженные силы украины

в мире

совет федерации рф

виктор бондарев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Темпы сдачи Киевом территорий нарастают, это говорит о том, что успех российской операции на Украине неизбежен, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев."Темпы сдачи территорий украинскими властями нарастают. Уже не формируются новые добровольческие националистические батальоны, не пополняются новыми силами уже существующие. Зато создаются другого типа добровольческие батальоны - для защиты освобождённых территорий от агрессии ВСУ, например, в Запорожье", - написал сенатор в своём Telegram-канале.По его словам, успех спецоперации России на Украине неизбежен, сколько бы страны Запада ни накачивали украинские войска и нацбатальоны оружием. "Сколько бы западные страны ни накачивали ВСУ и нацбатальоны оружием, исход их противостояния нашим Вооружённым силам неизбежен", - заявил Бондарев.При этом сенатор обратил внимание на то, что Запад сам объективно оценивает перспективы дальнейших попыток Украины к сопротивлению российской военной операции. Доказательство тому - заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Украине придется вести переговоры с Россией, считает Бондарев. "Показательно, что переговоры как наиболее разумное продолжение российско-украинского взаимодействия сегодня предлагают не только нейтральные государства, но и те государства, которые прежде сами осуществляли оружейные поставки Киеву", - заявил он.Бондарев считает, что с каждым днем все больше стран будет призывать Украину к мирным переговорам, чтобы потом "ассоциироваться в глазах широкой общественности с миротворцами, а не с разжигателями войны". "В любом случае, какой бы мотивацией ни руководствовались западные государственные деятели в призывах Украины к переговорам, мы рады самому факту этих разумных воззваний", - заключил глава комитета.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220614/ustupki-1795104148.html

https://ria.ru/20220613/dnr-1795083222.html

https://ria.ru/20220612/spetsoperatsiya-1794961473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, вооруженные силы украины, в мире, совет федерации рф, виктор бондарев, ситуация в днр и лнр