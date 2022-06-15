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В Кремле прокомментировали сообщения о готовящейся операции Турции в Сирии - РИА Новости, 15.06.2022
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В Кремле прокомментировали сообщения о готовящейся операции Турции в Сирии
В Кремле прокомментировали сообщения о готовящейся операции Турции в Сирии - РИА Новости, 15.06.2022
В Кремле прокомментировали сообщения о готовящейся операции Турции в Сирии
В кремле не считают, что новая операция Турции против курдов в Сирии будет способствовать стабильности и безопасности Сирийской Арабской Республики, заявил... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:56
2022-06-15T13:08
в мире
сирия
турция
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В кремле не считают, что новая операция Турции против курдов в Сирии будет способствовать стабильности и безопасности Сирийской Арабской Республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не считаем, что эта специальная операция будет способствовать стабильности и безопасности Сирийской Арабской Республики", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о том, как в кремле относятся к заявлениям в турецких СМИ о намерениях провести операцию против курдов.Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщал, что Москва будет призывать Анкару отказаться от этого шага и попытаться решить озабоченности мирным путем за счет диалога.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных курдско-арабские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляет YPG (Рабочая партия Курдистана), контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
https://ria.ru/20220613/turtsiya-1795074285.html
сирия
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в мире, сирия, турция, дмитрий песков
12:56 15.06.2022 (обновлено: 13:08 15.06.2022)
 
В Кремле прокомментировали сообщения о готовящейся операции Турции в Сирии

В Кремле не считают, что операция Турции в Сирии будет способствовать стабильности

© пресс-служба Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкТурецкие военные
Турецкие военные
© пресс-служба Минобороны Азербайджана
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Турецкие военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В кремле не считают, что новая операция Турции против курдов в Сирии будет способствовать стабильности и безопасности Сирийской Арабской Республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не считаем, что эта специальная операция будет способствовать стабильности и безопасности Сирийской Арабской Республики", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о том, как в кремле относятся к заявлениям в турецких СМИ о намерениях провести операцию против курдов.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщал, что Москва будет призывать Анкару отказаться от этого шага и попытаться решить озабоченности мирным путем за счет диалога.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных курдско-арабские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляет YPG (Рабочая партия Курдистана), контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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