https://ria.ru/20220615/operatsiya-1795433424.html

В Кремле прокомментировали сообщения о готовящейся операции Турции в Сирии

В Кремле прокомментировали сообщения о готовящейся операции Турции в Сирии - РИА Новости, 15.06.2022

В Кремле прокомментировали сообщения о готовящейся операции Турции в Сирии

В кремле не считают, что новая операция Турции против курдов в Сирии будет способствовать стабильности и безопасности Сирийской Арабской Республики, заявил... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:56

2022-06-15T12:56

2022-06-15T13:08

в мире

сирия

турция

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575025612_0:42:1000:605_1920x0_80_0_0_9e8e2041d7abc8a85011a1625cb3aef8.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В кремле не считают, что новая операция Турции против курдов в Сирии будет способствовать стабильности и безопасности Сирийской Арабской Республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не считаем, что эта специальная операция будет способствовать стабильности и безопасности Сирийской Арабской Республики", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о том, как в кремле относятся к заявлениям в турецких СМИ о намерениях провести операцию против курдов.Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщал, что Москва будет призывать Анкару отказаться от этого шага и попытаться решить озабоченности мирным путем за счет диалога.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных курдско-арабские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляет YPG (Рабочая партия Курдистана), контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20220613/turtsiya-1795074285.html

сирия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сирия, турция, дмитрий песков