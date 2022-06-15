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Минкульт разработает механизмы привлечения финансов в креативные индустрии

Минкульт разработает механизмы привлечения финансов в креативные индустрии - РИА Новости, 15.06.2022

Минкульт разработает механизмы привлечения финансов в креативные индустрии

Минкультуры РФ и Минэкономразвития РФ планируют создать Проектный офис по разработке механизмов привлечения внебюджетного финансирования в творческие области,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T19:52

2022-06-15T19:52

2022-06-15T19:52

культура

новости культуры

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Минкультуры РФ и Минэкономразвития РФ планируют создать Проектный офис по разработке механизмов привлечения внебюджетного финансирования в творческие области, сообщает пресс-служба ведомства.Совместно с фондами развития, венчурными капиталистами, кредитными организациями и представителями малого и среднего предпринимательства, новая структура "определит перечень возможных направлений креативных индустрий для инвестирования, разработает критерии венчурного и кредитного эксперимента и начнет проводить их апробацию уже с 2024 года", пояснила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.Она также отметила, что всесторонняя финансовая поддержка — это наиболее действенный механизм стимулирования роста числа предпринимателей и новых рабочих мест в творческой сфере."На этапе старта бизнеса важно оказывать государственную поддержку в виде грантов. Но не просто на единовременный творческий проект, важен результат. Таким результатом должны стать нематериальные активы в виде объектов интеллектуальной собственности. Это непреложное условие становления и функционирования креативной экономики", — уточнила Ярилова. По ее словам, Проектный офис позволит решить все эти задачи. Он начнет свою работу во второй половине 2023 года.

https://ria.ru/20220603/muzei-1792986456.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)