https://ria.ru/20220615/office-1795576853.html
Минкульт разработает механизмы привлечения финансов в креативные индустрии
Минкульт разработает механизмы привлечения финансов в креативные индустрии - РИА Новости, 15.06.2022
Минкульт разработает механизмы привлечения финансов в креативные индустрии
Минкультуры РФ и Минэкономразвития РФ планируют создать Проектный офис по разработке механизмов привлечения внебюджетного финансирования в творческие области,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:52
2022-06-15T19:52
2022-06-15T19:52
культура
новости культуры
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570297490_0:398:2934:2048_1920x0_80_0_0_319752d19a7a489f984b8a8745ec2a8d.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Минкультуры РФ и Минэкономразвития РФ планируют создать Проектный офис по разработке механизмов привлечения внебюджетного финансирования в творческие области, сообщает пресс-служба ведомства.Совместно с фондами развития, венчурными капиталистами, кредитными организациями и представителями малого и среднего предпринимательства, новая структура "определит перечень возможных направлений креативных индустрий для инвестирования, разработает критерии венчурного и кредитного эксперимента и начнет проводить их апробацию уже с 2024 года", пояснила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.Она также отметила, что всесторонняя финансовая поддержка — это наиболее действенный механизм стимулирования роста числа предпринимателей и новых рабочих мест в творческой сфере."На этапе старта бизнеса важно оказывать государственную поддержку в виде грантов. Но не просто на единовременный творческий проект, важен результат. Таким результатом должны стать нематериальные активы в виде объектов интеллектуальной собственности. Это непреложное условие становления и функционирования креативной экономики", — уточнила Ярилова. По ее словам, Проектный офис позволит решить все эти задачи. Он начнет свою работу во второй половине 2023 года.
https://ria.ru/20220603/muzei-1792986456.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570297490_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_923673410f35a7cd320bfcbf0b7790fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Минкульт разработает механизмы привлечения финансов в креативные индустрии
Минкультуры разработает механизмы привлечения финансирования в креативные индустрии
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Минкультуры РФ и Минэкономразвития РФ планируют создать Проектный офис по разработке механизмов привлечения внебюджетного финансирования в творческие области, сообщает пресс-служба ведомства.
Совместно с фондами развития, венчурными капиталистами, кредитными организациями и представителями малого и среднего предпринимательства, новая структура "определит перечень возможных направлений креативных индустрий для инвестирования, разработает критерии венчурного и кредитного эксперимента и начнет проводить их апробацию уже с 2024 года", пояснила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.
Она также отметила, что всесторонняя финансовая поддержка — это наиболее действенный механизм стимулирования роста числа предпринимателей и новых рабочих мест в творческой сфере.
"На этапе старта бизнеса важно оказывать государственную поддержку в виде грантов. Но не просто на единовременный творческий проект, важен результат. Таким результатом должны стать нематериальные активы в виде объектов интеллектуальной собственности. Это непреложное условие становления и функционирования креативной экономики", — уточнила Ярилова.
По ее словам, Проектный офис позволит решить все эти задачи. Он начнет свою работу во второй половине 2023 года.