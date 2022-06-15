https://ria.ru/20220615/obstrely-1795614214.html

Курский губернатор рассказал, как происходили обстрелы с украинской стороны

Курский губернатор рассказал, как происходили обстрелы с украинской стороны - РИА Новости, 15.06.2022

Курский губернатор рассказал, как происходили обстрелы с украинской стороны

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, как происходят обстрелы приграничных территорий со стороны Украины - по его словам, люди с минометами... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T23:00

2022-06-15T23:00

2022-06-15T23:01

украина

россия

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, как происходят обстрелы приграничных территорий со стороны Украины - по его словам, люди с минометами стреляют из гражданских автомобилей.Курская область с начала военной спецоперации на Украине не раз подвергалась обстрелам, чаще всего страдал приграничный поселок Тёткино, при одном из обстрелов погиб водитель фуры, житель Воронежской области, он привез груз на местный спиртзавод, его коллега был тяжело ранен. Кроме того, однажды был подорван железнодорожный мост на участке Суджа – Сосновый Бор, его уже восстановили.В эфире RT в среду Старовойт рассказал, что поселок Тёткино находится частично в России и частично на Украине."У нас даже дом есть жилой, половина – Россия, половина – Украина. Граница идет прямо по дому. Причем на территории Украины живет бабушка с паспортом россиянки, а на нашей территории живет бабушка с украинским паспортом… Мы настолько близки ментально и родственно, и никто не ставил никогда между нами границ… Поэтому вся ситуация очень тяжела морально и ментально для жителей Брянской, Курской, Белгородской областей", - рассказал Старовойт.Он рассказал, как происходили обстрелы."Подъезжает по одной из улиц этого населенного пункта легковая гражданская машина, выскакивают два-три человека в гражданской одежде, достают миномет, несколько мин бросили. В сторону пограничников, как правило, эти выстрелы происходят. Мы их видим, наши силовики их видят... Куда они уезжают, потом вдогонку летит наверняка что-то. Реакция, конечно же, есть", - рассказал губернатор.По его словам, на курском участке государственная граница РФ с Украиной полностью обустроена. "У нас почти 300 километров госграницы, и все эти 300 километров - это колючая проволока, это контрольно-следовая полоса, секреты стоят, оповещатели, видеокамеры выведены. Поэтому граница у нас надежно прикрыта, и разведданные пограничников, и наше министерство обороны не говорят о предпосылке пересечения границы", - подчеркнул Старовойт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220607/most-1793713259.html

украина

россия

курская область

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Курский губернатор об обстреле пограничного пункта украинскими войсками Сегодня в 14 часов в Кореневском районе из стрелкового оружия был обстрелян пограничный пункт пропуска. Ответным огнём огневая точка была подавлена. Жертв и разрушений нет. 2022-06-15T23:00 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, курская область, роман старовойт