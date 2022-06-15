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Украинские войска обстреляли ДНР 64 раза за сутки - РИА Новости, 15.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли ДНР 64 раза за сутки
Украинские войска обстреляли ДНР 64 раза за сутки - РИА Новости, 15.06.2022
Украинские войска обстреляли ДНР 64 раза за сутки
Украинские войска за минувшие сутки выпустили более 410 снарядов и мин по районам 18 населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщило в среду... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T09:19
2022-06-15T09:19
специальная военная операция на украине
в мире
днр
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили более 410 снарядов и мин по районам 18 населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 64 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155 и 122 мм. На горловском – РСЗО "Град", артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120 и 82 мм, АГС. Выпустив 412 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что "под вражеским огнем оказались районы 18 населенных пунктов республики". В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, восемь человек, включая подростка 2010 года рождения, получили ранения. Повреждены 37 жилых домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, днр, украина, вооруженные силы украины
09:19 15.06.2022
 
Украинские войска обстреляли ДНР 64 раза за сутки

ДНР: ВСУ обстреляли территорию республики 64 раза за сутки, выпустив более 410 снарядов

© РИА Новости / Сергей АверинАвтомобиль во дворе жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области
Автомобиль во дворе жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Автомобиль во дворе жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили более 410 снарядов и мин по районам 18 населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 64 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155 и 122 мм. На горловском – РСЗО "Град", артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120 и 82 мм, АГС. Выпустив 412 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что "под вражеским огнем оказались районы 18 населенных пунктов республики". В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, восемь человек, включая подростка 2010 года рождения, получили ранения. Повреждены 37 жилых домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 июня, 13:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.06.2022
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