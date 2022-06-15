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Украинские войска выпустили по Макеевке восемь ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по Макеевке восемь ракет из "Града" - РИА Новости, 15.06.2022

Украинские войска выпустили по Макеевке восемь ракет из "Града"

Украинские войска выпустили восемь ракет из БМ-21 "Град" по Макеевке и в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и Ясиноватой, сообщает... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T19:11

2022-06-15T19:11

2022-06-15T19:11

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецк (днр)

ясиноватая

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из БМ-21 "Град" по Макеевке и в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и Ясиноватой, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:17 - н.п. Авдеевка - н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 18:38 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 18:38 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (пос. Землянки): выпущено 8 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

макеевка

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ясиноватая

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Часть балкона снесло". Донецк и Макеевка подверглись обстрелу из "Града" 10 июня украинскими войсками было выпущено 18 снарядов из РСЗО "Град" по Макеевке и Донецку. Один человек погиб, более 10 пострадали, повреждены многоквартирные дома и частные секторы. В феврале президентом России Владимиром Путиным были подписаны указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 2022-06-15T19:11 true PT2M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, макеевка, донецк (днр), ясиноватая, видео, украина, вооруженные силы украины