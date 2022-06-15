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Украинские войска выпустили по Макеевке восемь ракет из "Града" - РИА Новости, 15.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили по Макеевке восемь ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Макеевке восемь ракет из "Града" - РИА Новости, 15.06.2022
Украинские войска выпустили по Макеевке восемь ракет из "Града"
Украинские войска выпустили восемь ракет из БМ-21 "Град" по Макеевке и в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и Ясиноватой, сообщает... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:11
2022-06-15T19:11
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецк (днр)
ясиноватая
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из БМ-21 "Град" по Макеевке и в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и Ясиноватой, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:17 - н.п. Авдеевка - н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 18:38 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 18:38 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (пос. Землянки): выпущено 8 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
макеевка
донецк (днр)
ясиноватая
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"Часть балкона снесло". Донецк и Макеевка подверглись обстрелу из "Града"
10 июня украинскими войсками было выпущено 18 снарядов из РСЗО "Град" по Макеевке и Донецку. Один человек погиб, более 10 пострадали, повреждены многоквартирные дома и частные секторы. В феврале президентом России Владимиром Путиным были подписаны указы о признании независимости ДНР и ЛНР.
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в мире, макеевка, донецк (днр), ясиноватая, видео, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска выпустили по Макеевке восемь ракет из "Града"
ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из БМ-21 "Град" по Макеевке и в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и Ясиноватой, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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19:11 15.06.2022
 
Украинские войска выпустили по Макеевке восемь ракет из "Града"

Представительство ДНР в СЦК: ВСУ выпустили по Макеевке восемь ракет из "Града"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из БМ-21 "Град" по Макеевке и в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и Ясиноватой, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:17 - н.п. Авдеевка - н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 18:38 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 18:38 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (пос. Землянки): выпущено 8 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецк (ДНР)ЯсиноватаяУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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