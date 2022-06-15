https://ria.ru/20220615/obstrel-1795572058.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 15.06.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли населенные пункты Пантелеймоновку и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T18:48

2022-06-15T18:48

2022-06-15T19:05

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

вооруженные силы украины

зайцево

горловка

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Пантелеймоновку и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, обстрел в направлении Пантелеймоновки зафиксирован в 17.20, "выпущено 4 снаряда калибром 152 мм". В это же время обстрелу подвергся Гольмовский, в направлении которого "выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", в 18.00 в направлении Гольмовского выпустили еще 4 снаряда калибром 152 мм, говорится в сообщении.Кроме того, в среду обстрелам подверглись населенные пункты Зайцево южное, поселок шахты имени Гагарина в Горловке, Озеряновка и Доломитное, применялись снаряды калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220615/operatsiya-1795552803.html

украина

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

зайцево

горловка

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украина, донецкая народная республика, пантелеймоновка (горловский район), вооруженные силы украины, зайцево, горловка