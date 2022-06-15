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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/obstrel-1795572058.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 15.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли населенные пункты Пантелеймоновку и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:48
2022-06-15T19:05
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
вооруженные силы украины
зайцево
горловка
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Пантелеймоновку и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, обстрел в направлении Пантелеймоновки зафиксирован в 17.20, "выпущено 4 снаряда калибром 152 мм". В это же время обстрелу подвергся Гольмовский, в направлении которого "выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", в 18.00 в направлении Гольмовского выпустили еще 4 снаряда калибром 152 мм, говорится в сообщении.Кроме того, в среду обстрелам подверглись населенные пункты Зайцево южное, поселок шахты имени Гагарина в Горловке, Озеряновка и Доломитное, применялись снаряды калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220615/operatsiya-1795552803.html
украина
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
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украина, донецкая народная республика, пантелеймоновка (горловский район), вооруженные силы украины, зайцево, горловка
18:48 15.06.2022 (обновлено: 19:05 15.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский в ДНР

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили 11 снарядов по Пантелеймоновке и Гольмовскому

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Пантелеймоновку и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, обстрел в направлении Пантелеймоновки зафиксирован в 17.20, "выпущено 4 снаряда калибром 152 мм". В это же время обстрелу подвергся Гольмовский, в направлении которого "выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", в 18.00 в направлении Гольмовского выпустили еще 4 снаряда калибром 152 мм, говорится в сообщении.
Кроме того, в среду обстрелам подверглись населенные пункты Зайцево южное, поселок шахты имени Гагарина в Горловке, Озеряновка и Доломитное, применялись снаряды калибром 122 миллиметра.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
17:56Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаПантелеймоновка (Горловский район)Вооруженные силы УкраиныЗайцевоГорловка
 
 
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