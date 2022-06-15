https://ria.ru/20220615/obstrel-1795543071.html
ВСУ обстреляли агротехнические предприятия в Запорожской области
ВСУ обстреляли агротехнические предприятия в Запорожской области - РИА Новости, 15.06.2022
ВСУ обстреляли агротехнические предприятия в Запорожской области
ВСУ нанесли удары по нескольким агротехническим предприятиям в Пологовском районе Запорожской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:27
2022-06-15T17:27
2022-06-15T18:02
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. ВСУ нанесли удары по нескольким агротехническим предприятиям в Пологовском районе Запорожской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.На представленном 13 июня видео 45-й артиллерийской бригады украинских военных демонстрируется наведение и корректировка огня по агропредприятиям в Пологах. Здесь хранились запасы зерна, подсолнуха, кукурузы, складировались удобрения и пестициды, а также проводилось обслуживание специальной техники — тракторы, комбайны, сеялки, харвестеры, опрыскиватели и погрузчики.Большая часть техники в результате нанесенных ударов не подлежит восстановлению, ангары разрушены, посадочный материал и склад горюче-смазочных материалов сгорели, сообщил источник.По его словам, местные жители, которые ранее работали на данном объекте, записали видео, на котором с сожалением рассказывают о случившемся. На полученных с места роликах отчетливо видно, что военной техники там нет. "Несмотря на это, ВСУ ввиду невозможности вскрытия действительных мест дислокации российских военных приняли решение показательно разбомбить объекты гражданской инфраструктуры и гордо об этом отчитаться", — сказал собеседник агентства.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом. Первые жители областей 11 июня получили российские паспорта.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40607/82/406078292_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_b01e5cd5c16be45d5ee1bb7420b27905.jpg
Обугленная кукуруза и примеси мусора – СБУ подожгли тонны зерна в Мариуполе
Обугленные запасы и примеси мусора – СБУ подожгли тонны зерна в Мариуполе
2022-06-15T17:27
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, херсонская область , украина, вооруженные силы украины
17:27 15.06.2022 (обновлено: 18:02 15.06.2022)
ВСУ обстреляли агротехнические предприятия в Запорожской области
Украинские военные нанесли удары по агротехническим предприятиям Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. ВСУ нанесли удары по нескольким агротехническим предприятиям в Пологовском районе Запорожской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
На представленном 13 июня видео 45-й артиллерийской бригады украинских военных демонстрируется наведение и корректировка огня по агропредприятиям в Пологах. Здесь хранились запасы зерна, подсолнуха, кукурузы, складировались удобрения и пестициды, а также проводилось обслуживание специальной техники — тракторы, комбайны, сеялки, харвестеры, опрыскиватели и погрузчики.
Большая часть техники в результате нанесенных ударов не подлежит восстановлению, ангары разрушены, посадочный материал и склад горюче-смазочных материалов сгорели, сообщил источник.
По его словам, местные жители, которые ранее работали на данном объекте, записали видео, на котором с сожалением рассказывают о случившемся. На полученных с места роликах отчетливо видно, что военной техники там нет.
"Несмотря на это, ВСУ
ввиду невозможности вскрытия действительных мест дислокации российских военных приняли решение показательно разбомбить объекты гражданской инфраструктуры и гордо об этом отчитаться", — сказал собеседник агентства.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области
на юге Украины
. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом. Первые жители областей 11 июня получили российские паспорта.
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".