https://ria.ru/20220615/obstrel-1795543071.html

ВСУ обстреляли агротехнические предприятия в Запорожской области

ВСУ обстреляли агротехнические предприятия в Запорожской области - РИА Новости, 15.06.2022

ВСУ обстреляли агротехнические предприятия в Запорожской области

ВСУ нанесли удары по нескольким агротехническим предприятиям в Пологовском районе Запорожской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:27

2022-06-15T17:27

2022-06-15T18:02

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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. ВСУ нанесли удары по нескольким агротехническим предприятиям в Пологовском районе Запорожской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.На представленном 13 июня видео 45-й артиллерийской бригады украинских военных демонстрируется наведение и корректировка огня по агропредприятиям в Пологах. Здесь хранились запасы зерна, подсолнуха, кукурузы, складировались удобрения и пестициды, а также проводилось обслуживание специальной техники — тракторы, комбайны, сеялки, харвестеры, опрыскиватели и погрузчики.Большая часть техники в результате нанесенных ударов не подлежит восстановлению, ангары разрушены, посадочный материал и склад горюче-смазочных материалов сгорели, сообщил источник.По его словам, местные жители, которые ранее работали на данном объекте, записали видео, на котором с сожалением рассказывают о случившемся. На полученных с места роликах отчетливо видно, что военной техники там нет. "Несмотря на это, ВСУ ввиду невозможности вскрытия действительных мест дислокации российских военных приняли решение показательно разбомбить объекты гражданской инфраструктуры и гордо об этом отчитаться", — сказал собеседник агентства.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом. Первые жители областей 11 июня получили российские паспорта.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220607/zerno-1793858159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, херсонская область , украина, вооруженные силы украины