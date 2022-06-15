https://ria.ru/20220615/obstrel-1795470888.html

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 15.06.2022

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли населенные пункты Яковлевка, Макеевка и Озеряновка в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град" и 15 снарядов... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:23

2022-06-15T14:23

2022-06-15T14:40

в мире

донецкая народная республика

сцкк

специальная военная операция на украине

владимир путин

макеевка

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 15 июня – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Яковлевка, Макеевка и Озеряновка в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град" и 15 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:38 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 13:46 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 13:46 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Восточный): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Озеряновка со стороны населенного пункта Новгородское.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые налет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220615/donbass-1795442668.html

донецкая народная республика

макеевка

украина

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, владимир путин, макеевка, украина, ситуация в днр и лнр