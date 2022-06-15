https://ria.ru/20220615/obstrel-1795423467.html

ВСУ снова обстреляли Горловку

ВСУ снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 15.06.2022

ВСУ снова обстреляли Горловку

Украинские войска за четыре минуты трижды обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 14 снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:28

2022-06-15T12:28

2022-06-15T12:28

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

в мире

украина

сцкк

стирол

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска за четыре минуты трижды обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.48 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 11.50 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (поселок шахты №5): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 11.52 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (поселок Победы): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду уже фиксировало обстрел Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

https://ria.ru/20220615/dobrovoltsy-1795408052.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, в мире, украина, сцкк, стирол, ситуация в днр и лнр