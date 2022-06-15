https://ria.ru/20220615/obstrel-1795354093.html

При обстреле Чернобаевки со стороны ВСУ погибли два человека

При обстреле Чернобаевки со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 15.06.2022

При обстреле Чернобаевки со стороны ВСУ погибли два человека

Украинские националисты подвергли ракетному обстрелу поселок Чернобаевка в пригороде Херсона, два мирных жителя погибли, еще пять человек получили ранения,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T08:21

2022-06-15T08:21

2022-06-15T08:40

специальная военная операция на украине

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николаев (украина)

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ХЕРСОН, 15 ИЮН - РИА Новости. Украинские националисты подвергли ракетному обстрелу поселок Чернобаевка в пригороде Херсона, два мирных жителя погибли, еще пять человек получили ранения, рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах."Сегодня в 6:53 нанесён удар по Чернобаевке в район стадиона - 1 реактивный снаряд, и в район центрального рынка - один. Погибли двое гражданских, 5 раненых", - сказал собеседник агентства.Обстрел пригорода Херсона Чернобаевки велся со стороны Николаева, подконтрольного украинским военным, по предварительной информации, два человека погибли, пять ранены, сообщил РИА Новости пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз."Был обстрелян поселок Чернобаевка, который находится в шести километрах от Херсона. Обстрел велся со стороны Николаева, подконтрольного украинской армии. По предварительным данным два человека погибло, пять ранено", - сказал Мороз агентству.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220614/gorlovka-1795303387.html

https://ria.ru/20220615/dnr-1795354243.html

украина

херсонская область

херсон

николаев (украина)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, херсонская область , херсон, николаев (украина)