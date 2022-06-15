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При обстреле Чернобаевки со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/obstrel-1795354093.html
При обстреле Чернобаевки со стороны ВСУ погибли два человека
При обстреле Чернобаевки со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 15.06.2022
При обстреле Чернобаевки со стороны ВСУ погибли два человека
Украинские националисты подвергли ракетному обстрелу поселок Чернобаевка в пригороде Херсона, два мирных жителя погибли, еще пять человек получили ранения,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T08:21
2022-06-15T08:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
херсон
николаев (украина)
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ХЕРСОН, 15 ИЮН - РИА Новости. Украинские националисты подвергли ракетному обстрелу поселок Чернобаевка в пригороде Херсона, два мирных жителя погибли, еще пять человек получили ранения, рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах."Сегодня в 6:53 нанесён удар по Чернобаевке в район стадиона - 1 реактивный снаряд, и в район центрального рынка - один. Погибли двое гражданских, 5 раненых", - сказал собеседник агентства.Обстрел пригорода Херсона Чернобаевки велся со стороны Николаева, подконтрольного украинским военным, по предварительной информации, два человека погибли, пять ранены, сообщил РИА Новости пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз."Был обстрелян поселок Чернобаевка, который находится в шести километрах от Херсона. Обстрел велся со стороны Николаева, подконтрольного украинской армии. По предварительным данным два человека погибло, пять ранено", - сказал Мороз агентству.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220614/gorlovka-1795303387.html
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украина
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в мире, украина, херсонская область , херсон, николаев (украина)
08:21 15.06.2022 (обновлено: 08:40 15.06.2022)
 
При обстреле Чернобаевки со стороны ВСУ погибли два человека

Из-за обстрела Чернобаевки под Херсоном со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

Российский флаг подняли в подконтрольном российским вооружённым силам посёлке Чернобаевка
Российский флаг подняли в подконтрольном российским вооружённым силам посёлке Чернобаевка
Российский флаг подняли в подконтрольном российским вооружённым силам посёлке Чернобаевка. Архивное фото
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ХЕРСОН, 15 ИЮН - РИА Новости. Украинские националисты подвергли ракетному обстрелу поселок Чернобаевка в пригороде Херсона, два мирных жителя погибли, еще пять человек получили ранения, рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах.
"Сегодня в 6:53 нанесён удар по Чернобаевке в район стадиона - 1 реактивный снаряд, и в район центрального рынка - один. Погибли двое гражданских, 5 раненых", - сказал собеседник агентства.
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Обстрел пригорода Херсона Чернобаевки велся со стороны Николаева, подконтрольного украинским военным, по предварительной информации, два человека погибли, пять ранены, сообщил РИА Новости пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз.
"Был обстрелян поселок Чернобаевка, который находится в шести километрах от Херсона. Обстрел велся со стороны Николаева, подконтрольного украинской армии. По предварительным данным два человека погибло, пять ранено", - сказал Мороз агентству.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
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