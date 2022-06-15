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Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево - РИА Новости, 15.06.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Зайцево южное и Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра и 20 мин калибром 60... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T07:50
2022-06-15T07:50
2022-06-15T07:50
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево южное и Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра и 20 мин калибром 60 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220615/prestupleniya-1795351270.html
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в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, стирол, украина
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево
представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево южное