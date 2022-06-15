https://ria.ru/20220615/obstrel-1795351641.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево - РИА Новости, 15.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Зайцево южное и Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра и 20 мин калибром 60... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T07:50

2022-06-15T07:50

2022-06-15T07:50

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

зайцево

донецкая народная республика

стирол

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e8b790fe1dc54389c3be87fe64b68b8.jpg

ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево южное и Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра и 20 мин калибром 60 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220615/prestupleniya-1795351270.html

горловка

зайцево

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, стирол, украина