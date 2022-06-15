06:35 15.06.2022 (обновлено: 08:10 15.06.2022)
ВСУ выпустили десять снарядов крупного калибра по Гольмовскому
Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Гольмовскому
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР тушит пожар после обстрелов со стороны ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов крупного калибра по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.00 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Гольмовский: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", — говорится в публикации.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.