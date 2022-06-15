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ВСУ выпустили десять снарядов крупного калибра по Гольмовскому - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ выпустили десять снарядов крупного калибра по Гольмовскому
ВСУ выпустили десять снарядов крупного калибра по Гольмовскому - РИА Новости, 15.06.2022
ВСУ выпустили десять снарядов крупного калибра по Гольмовскому
Украинские войска выпустили десять снарядов крупного калибра по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T06:35
2022-06-15T08:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
днр
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ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов крупного калибра по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220614/dnr-1795320949.html
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в мире, украина, россия, донбасс, днр
06:35 15.06.2022 (обновлено: 08:10 15.06.2022)
 
ВСУ выпустили десять снарядов крупного калибра по Гольмовскому

Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Гольмовскому

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР тушит пожар после обстрелов со стороны ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов крупного калибра по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.00 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Гольмовский: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", — говорится в публикации.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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