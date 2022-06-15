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ВСУ выпустили десять снарядов крупного калибра по Гольмовскому

ВСУ выпустили десять снарядов крупного калибра по Гольмовскому - РИА Новости, 15.06.2022

ВСУ выпустили десять снарядов крупного калибра по Гольмовскому

Украинские войска выпустили десять снарядов крупного калибра по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T06:35

2022-06-15T06:35

2022-06-15T08:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

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днр

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ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов крупного калибра по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/dnr-1795320949.html

украина

россия

донбасс

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в мире, украина, россия, донбасс, днр