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В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли жилые дома в Приволье после отступления - РИА Новости, 15.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/obstrel-1795336586.html
В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли жилые дома в Приволье после отступления
В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли жилые дома в Приволье после отступления - РИА Новости, 15.06.2022
В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли жилые дома в Приволье после отступления
Более ста украинских боевиков покинули Приволье, после чего обстреляли его, заявил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T00:44
2022-06-15T02:45
специальная военная операция на украине
родион мирошник
в мире
луганская народная республика
лисичанск
украина
россия
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ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. Более ста украинских боевиков покинули Приволье, после чего обстреляли его, заявил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.Приволье — пригород Лисичанска на западе Луганской Народной Республики, граничит с подконтрольными ей населенными пунктами Кременная и Рубежное. В самом Приволье пока сидят киевские силовики.По его словам, ВСУ наносили удары по жилым домам, о количестве пострадавших и нанесенном Приволью уроне можно будет судить после освобождения города.Покинувшие Приволье боевики оставили о себе "мерзкую память", заключил посол.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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родион мирошник, в мире, луганская народная республика, лисичанск, украина, россия
00:44 15.06.2022 (обновлено: 02:45 15.06.2022)
 
В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли жилые дома в Приволье после отступления

Посол ЛНР Мирошник: ВСУ обстреляли жилые дома в городе Приволье после отхода 150 боевиков

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. Более ста украинских боевиков покинули Приволье, после чего обстреляли его, заявил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Приволье — пригород Лисичанска на западе Луганской Народной Республики, граничит с подконтрольными ей населенными пунктами Кременная и Рубежное. В самом Приволье пока сидят киевские силовики.

"Сегодня Приволье покинули около 150 боевиков. Как только их там не стало, сразу с территории шахты Капустина... украинский минометный расчет начал обстрел города минами (калибром. — Прим. ред.) 120 миллиметров", — написал Мирошник.

По его словам, ВСУ наносили удары по жилым домам, о количестве пострадавших и нанесенном Приволью уроне можно будет судить после освобождения города.
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По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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