https://ria.ru/20220615/obstrel-1795336586.html

В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли жилые дома в Приволье после отступления

В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли жилые дома в Приволье после отступления - РИА Новости, 15.06.2022

В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли жилые дома в Приволье после отступления

Более ста украинских боевиков покинули Приволье, после чего обстреляли его, заявил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T00:44

2022-06-15T00:44

2022-06-15T02:45

специальная военная операция на украине

родион мирошник

в мире

луганская народная республика

лисичанск

украина

россия

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ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. Более ста украинских боевиков покинули Приволье, после чего обстреляли его, заявил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.Приволье — пригород Лисичанска на западе Луганской Народной Республики, граничит с подконтрольными ей населенными пунктами Кременная и Рубежное. В самом Приволье пока сидят киевские силовики.По его словам, ВСУ наносили удары по жилым домам, о количестве пострадавших и нанесенном Приволью уроне можно будет судить после освобождения города.Покинувшие Приволье боевики оставили о себе "мерзкую память", заключил посол.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220615/poteri-1795335092.html

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родион мирошник, в мире, луганская народная республика, лисичанск, украина, россия