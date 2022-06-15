00:44 15.06.2022 (обновлено: 02:45 15.06.2022)
В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли жилые дома в Приволье после отступления
Посол ЛНР Мирошник: ВСУ обстреляли жилые дома в городе Приволье после отхода 150 боевиков
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. Более ста украинских боевиков покинули Приволье, после чего обстреляли его, заявил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Приволье — пригород Лисичанска на западе Луганской Народной Республики, граничит с подконтрольными ей населенными пунктами Кременная и Рубежное. В самом Приволье пока сидят киевские силовики.
"Сегодня Приволье покинули около 150 боевиков. Как только их там не стало, сразу с территории шахты Капустина... украинский минометный расчет начал обстрел города минами (калибром. — Прим. ред.) 120 миллиметров", — написал Мирошник.
По его словам, ВСУ наносили удары по жилым домам, о количестве пострадавших и нанесенном Приволью уроне можно будет судить после освобождения города.
Покинувшие Приволье боевики оставили о себе "мерзкую память", заключил посол.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.