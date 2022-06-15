https://ria.ru/20220615/obrazovanie-1795390643.html

Минобрнауки при отказе от Болонской системы сослалось на опыт Китая и Индии

Минобрнауки при отказе от Болонской системы сослалось на опыт Китая и Индии - РИА Новости, 15.06.2022

Минобрнауки при отказе от Болонской системы сослалось на опыт Китая и Индии

Модернизация системы образования не будет означать её изоляцию: Китай и Индия никогда не участвовали в Болонской системе, что не мешает им добиваться успехов,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:27

2022-06-15T11:27

2022-06-15T11:33

россия

образование - общество

образование

болонская система

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

госдума рф

китай

индия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Модернизация системы образования не будет означать её изоляцию: Китай и Индия никогда не участвовали в Болонской системе, что не мешает им добиваться успехов, заявил в среду замглавы Минобрнауки РФ Пётр Кучеренко.По его словам, России нужно проанализировать весь образовательный опыт за последнее столетие, а также взять лучшие наработки. Именно эти практики, по его словам, помогут сохранить привлекательность и принцип открытости для отечественной системы образования.Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования. По заявлению Минобрнауки РФ, к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу".

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, образование - общество, образование, болонская система, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), госдума рф, китай, индия, навигатор абитуриента