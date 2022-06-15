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Минобрнауки при отказе от Болонской системы сослалось на опыт Китая и Индии - РИА Новости, 15.06.2022
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Минобрнауки при отказе от Болонской системы сослалось на опыт Китая и Индии
Минобрнауки при отказе от Болонской системы сослалось на опыт Китая и Индии - РИА Новости, 15.06.2022
Минобрнауки при отказе от Болонской системы сослалось на опыт Китая и Индии
Модернизация системы образования не будет означать её изоляцию: Китай и Индия никогда не участвовали в Болонской системе, что не мешает им добиваться успехов,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:27
2022-06-15T11:33
россия
образование - общество
образование
болонская система
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
госдума рф
китай
индия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Модернизация системы образования не будет означать её изоляцию: Китай и Индия никогда не участвовали в Болонской системе, что не мешает им добиваться успехов, заявил в среду замглавы Минобрнауки РФ Пётр Кучеренко.По его словам, России нужно проанализировать весь образовательный опыт за последнее столетие, а также взять лучшие наработки. Именно эти практики, по его словам, помогут сохранить привлекательность и принцип открытости для отечественной системы образования.Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования. По заявлению Минобрнауки РФ, к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу".
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россия, образование - общество, образование, болонская система, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), госдума рф, китай, индия, навигатор абитуриента
11:27 15.06.2022 (обновлено: 11:33 15.06.2022)
 
Минобрнауки при отказе от Болонской системы сослалось на опыт Китая и Индии

Замглавы Минобрнауки Кучеренко: модернизация системы образования не означает ее изоляцию

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Модернизация системы образования не будет означать её изоляцию: Китай и Индия никогда не участвовали в Болонской системе, что не мешает им добиваться успехов, заявил в среду замглавы Минобрнауки РФ Пётр Кучеренко.
"Модернизация национальной системы образования не означает её изоляции. Например, такие страны, как Китай и Индия, никогда не были участниками болонского процесса, однако это не мешает им признавать образование, полученное в других странах, при этом успешно развивать своё собственное образование", - сказал Кучеренко на круглом столе в Госдуме.
По его словам, России нужно проанализировать весь образовательный опыт за последнее столетие, а также взять лучшие наработки. Именно эти практики, по его словам, помогут сохранить привлекательность и принцип открытости для отечественной системы образования.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования. По заявлению Минобрнауки РФ, к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу".
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2 июня, 15:22
 
РоссияОбразование - ОбществоОбразованиеБолонская системаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Госдума РФКитайИндияНавигатор абитуриента
 
 
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