https://ria.ru/20220615/netflix-1795378585.html

Netflix запустит реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара"

Netflix запустит реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара" - РИА Новости, 15.06.2022

Netflix запустит реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара"

Стриминговый сервис Netflix запустит реалити-шоу "Squid Game: The Challenge" по мотивам южнокорейского сериала "Игра в кальмара". РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:19

2022-06-15T12:19

2022-06-15T12:39

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix запустит реалити-шоу "Squid Game: The Challenge" по мотивам южнокорейского сериала "Игра в кальмара"."Фронтмен ищет англоговорящих игроков из любой части мира". На портале шоу уже можно подать заявку на участие. Отмечается, что "все игроки уйдут невредимыми".Премьера культового сериала на платформе Netflix состоялась 17 сентября 2021 года. Герои сериала вступают в борьбу за большой денежный приз в играх на выживание, поскольку испытывают финансовые трудности.

https://ria.ru/20220411/squid-1782914277.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, netflix, кино и сериалы, игра