https://ria.ru/20220615/netflix-1795378585.html
Netflix запустит реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара"
Netflix запустит реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара" - РИА Новости, 15.06.2022
Netflix запустит реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара"
Стриминговый сервис Netflix запустит реалити-шоу "Squid Game: The Challenge" по мотивам южнокорейского сериала "Игра в кальмара". РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:19
2022-06-15T12:19
2022-06-15T12:39
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix запустит реалити-шоу "Squid Game: The Challenge" по мотивам южнокорейского сериала "Игра в кальмара"."Фронтмен ищет англоговорящих игроков из любой части мира". На портале шоу уже можно подать заявку на участие. Отмечается, что "все игроки уйдут невредимыми".Премьера культового сериала на платформе Netflix состоялась 17 сентября 2021 года. Герои сериала вступают в борьбу за большой денежный приз в играх на выживание, поскольку испытывают финансовые трудности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, netflix, кино и сериалы, игра
12:19 15.06.2022 (обновлено: 12:39 15.06.2022)
Netflix запустит реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара"
Netflix запустит реалити-шоу "Squid Game: The Challenge" по мотивам "Игры в кальмара"
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix запустит реалити-шоу "Squid Game: The Challenge" по мотивам южнокорейского сериала "Игра в кальмара".
"456 реальных игроков вступят в игру в погоне за судьбоносным денежным призом в размере 4,56 миллионов долларов", — говорится
на официальном сайте проекта.
"Фронтмен ищет англоговорящих игроков из любой части мира". На портале шоу уже можно подать заявку на участие.
Отмечается, что "все игроки уйдут невредимыми".
Премьера культового сериала на платформе Netflix состоялась 17 сентября 2021 года. Герои сериала вступают в борьбу за большой денежный приз в играх на выживание, поскольку испытывают финансовые трудности.