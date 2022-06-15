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Netflix запустит реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара" - РИА Новости, 15.06.2022
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Культура
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Netflix запустит реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара"
Netflix запустит реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара" - РИА Новости, 15.06.2022
Netflix запустит реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара"
Стриминговый сервис Netflix запустит реалити-шоу "Squid Game: The Challenge" по мотивам южнокорейского сериала "Игра в кальмара". РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:19
2022-06-15T12:39
культура
новости культуры
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кино и сериалы
игра
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix запустит реалити-шоу "Squid Game: The Challenge" по мотивам южнокорейского сериала "Игра в кальмара"."Фронтмен ищет англоговорящих игроков из любой части мира". На портале шоу уже можно подать заявку на участие. Отмечается, что "все игроки уйдут невредимыми".Премьера культового сериала на платформе Netflix состоялась 17 сентября 2021 года. Герои сериала вступают в борьбу за большой денежный приз в играх на выживание, поскольку испытывают финансовые трудности.
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новости культуры, netflix, кино и сериалы, игра
12:19 15.06.2022 (обновлено: 12:39 15.06.2022)
 
Netflix запустит реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара"

Netflix запустит реалити-шоу "Squid Game: The Challenge" по мотивам "Игры в кальмара"

© Netflix, 2021Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала Игра в кальмара
© Netflix, 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix запустит реалити-шоу "Squid Game: The Challenge" по мотивам южнокорейского сериала "Игра в кальмара".
"456 реальных игроков вступят в игру в погоне за судьбоносным денежным призом в размере 4,56 миллионов долларов", — говорится на официальном сайте проекта.
"Фронтмен ищет англоговорящих игроков из любой части мира". На портале шоу уже можно подать заявку на участие.
Отмечается, что "все игроки уйдут невредимыми".
Премьера культового сериала на платформе Netflix состоялась 17 сентября 2021 года. Герои сериала вступают в борьбу за большой денежный приз в играх на выживание, поскольку испытывают финансовые трудности.
Кадр из сериала Игра в кальмара
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