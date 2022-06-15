https://ria.ru/20220615/neft-1795480267.html
Байден потребовал от нефтяных компаний объяснить рост цен
Байден потребовал от нефтяных компаний объяснить рост цен - РИА Новости, 15.06.2022
Байден потребовал от нефтяных компаний объяснить рост цен
Президент США Джо Байден потребовал от американских нефтегазовых компаний объяснений причин роста цен и снижения объемов поставок их продукции на внутреннем... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:46
2022-06-15T14:46
2022-06-15T14:57
цены на нефть
дженнифер грэнхолм
сша
exxon mobil
chevron
marathon petroleum
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден потребовал от американских нефтегазовых компаний объяснений причин роста цен и снижения объемов поставок их продукции на внутреннем рынке, сообщают западные СМИ."Недостаток мощностей по нефтепереработке и беспрецедентные прибыли от переработки, к которым он приводит, ослабляют влияние исторических действий моей администрации по борьбе с … ростом цен, они также увеличивают цены для потребителей", - написал американский президент в письме к компаниям.Президент США направил письмо с требованием объяснить, почему компании не поставляют на рынок больше энергоресурсов, в том числе таким компаниям как Exxon Mobil, Valero Energy, Chevron, Marathon Petroleum, а также работающим в США Shell и BP, передает агентство Рейтер.Отмечается, что несмотря на то, что Байден связывал увеличение цен на топливо в США с западными санкциями против российских энергоресурсов, в последнее время он все чаще обвиняет местные нефтяные компании в действиях, которые приводят к росту цен. Байден призвал компании представить "конкретные идеи" по возможности увеличения поставок продукции и объяснить, почему объемы были снижены.Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм планирует провести экстренное заседание и обсудить, как нефтеперерабатывающие компании могут способствовать снижению цен.Ранее Байден обвинил американские нефтяные компании в погоне за сверхприбылью за счет граждан, которые вынуждены платить рекордную цену за бензин. По словам президента США, нефтяные компании не доплачивают налоги и не инвестируют, а должны начать делать и то, и другое. Также по мнению главы государства, хотя у нефтяных компаний есть 8 тысяч разрешений на разработку месторождений, они не занимаются этой деятельностью, поскольку зарабатывают больше денег, не производя больше нефти, за счет роста цен.Цены на бензин в США ранее достигли очередного рекорда, впервые в истории превысив 5 долларов за галлон (3,785 литра) топлива в среднем по стране.
https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html
https://ria.ru/20220612/benzin-1794828838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, дженнифер грэнхолм, сша, exxon mobil, chevron , marathon petroleum
14:46 15.06.2022 (обновлено: 14:57 15.06.2022)
Байден потребовал от нефтяных компаний объяснить рост цен
Байден потребовал от нефтяных компаний объяснить падение объемов продукции и рост цен
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости.
Президент США Джо Байден потребовал
от американских нефтегазовых компаний объяснений причин роста цен и снижения объемов поставок их продукции на внутреннем рынке, сообщают западные СМИ.
"Недостаток мощностей по нефтепереработке и беспрецедентные прибыли от переработки, к которым он приводит, ослабляют влияние исторических действий моей администрации по борьбе с … ростом цен, они также увеличивают цены для потребителей", - написал американский президент в письме к компаниям.
Президент США
направил письмо с требованием объяснить, почему компании не поставляют на рынок больше энергоресурсов, в том числе таким компаниям как Exxon Mobil
, Valero Energy, Chevron
, Marathon Petroleum
, а также работающим в США Shell
и BP
, передает агентство Рейтер.
Отмечается, что несмотря на то, что Байден связывал увеличение цен на топливо в США с западными санкциями против российских энергоресурсов, в последнее время он все чаще обвиняет местные нефтяные компании в действиях, которые приводят к росту цен. Байден призвал компании представить "конкретные идеи" по возможности увеличения поставок продукции и объяснить, почему объемы были снижены.
Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм
планирует провести экстренное заседание и обсудить, как нефтеперерабатывающие компании могут способствовать снижению цен.
Ранее Байден обвинил американские нефтяные компании в погоне за сверхприбылью за счет граждан, которые вынуждены платить рекордную цену за бензин. По словам президента США, нефтяные компании не доплачивают налоги и не инвестируют, а должны начать делать и то, и другое. Также по мнению главы государства, хотя у нефтяных компаний есть 8 тысяч разрешений на разработку месторождений, они не занимаются этой деятельностью, поскольку зарабатывают больше денег, не производя больше нефти, за счет роста цен.
Цены на бензин в США ранее достигли очередного рекорда, впервые в истории превысив 5 долларов за галлон (3,785 литра) топлива в среднем по стране.