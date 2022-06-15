https://ria.ru/20220615/neft-1795480267.html

Байден потребовал от нефтяных компаний объяснить рост цен

Байден потребовал от нефтяных компаний объяснить рост цен - РИА Новости, 15.06.2022

Байден потребовал от нефтяных компаний объяснить рост цен

Президент США Джо Байден потребовал от американских нефтегазовых компаний объяснений причин роста цен и снижения объемов поставок их продукции на внутреннем... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:46

2022-06-15T14:46

2022-06-15T14:57

цены на нефть

дженнифер грэнхолм

сша

exxon mobil

chevron

marathon petroleum

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден потребовал от американских нефтегазовых компаний объяснений причин роста цен и снижения объемов поставок их продукции на внутреннем рынке, сообщают западные СМИ."Недостаток мощностей по нефтепереработке и беспрецедентные прибыли от переработки, к которым он приводит, ослабляют влияние исторических действий моей администрации по борьбе с … ростом цен, они также увеличивают цены для потребителей", - написал американский президент в письме к компаниям.Президент США направил письмо с требованием объяснить, почему компании не поставляют на рынок больше энергоресурсов, в том числе таким компаниям как Exxon Mobil, Valero Energy, Chevron, Marathon Petroleum, а также работающим в США Shell и BP, передает агентство Рейтер.Отмечается, что несмотря на то, что Байден связывал увеличение цен на топливо в США с западными санкциями против российских энергоресурсов, в последнее время он все чаще обвиняет местные нефтяные компании в действиях, которые приводят к росту цен. Байден призвал компании представить "конкретные идеи" по возможности увеличения поставок продукции и объяснить, почему объемы были снижены.Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм планирует провести экстренное заседание и обсудить, как нефтеперерабатывающие компании могут способствовать снижению цен.Ранее Байден обвинил американские нефтяные компании в погоне за сверхприбылью за счет граждан, которые вынуждены платить рекордную цену за бензин. По словам президента США, нефтяные компании не доплачивают налоги и не инвестируют, а должны начать делать и то, и другое. Также по мнению главы государства, хотя у нефтяных компаний есть 8 тысяч разрешений на разработку месторождений, они не занимаются этой деятельностью, поскольку зарабатывают больше денег, не производя больше нефти, за счет роста цен.Цены на бензин в США ранее достигли очередного рекорда, впервые в истории превысив 5 долларов за галлон (3,785 литра) топлива в среднем по стране.

https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html

https://ria.ru/20220612/benzin-1794828838.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, дженнифер грэнхолм, сша, exxon mobil, chevron , marathon petroleum