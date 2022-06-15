https://ria.ru/20220615/nazvanie-1795348730.html
Cеть "Еда и точка" намерена добиться смены названия преемника McDonald's
Cеть "Еда и точка" намерена добиться смены названия преемника McDonald's - РИА Новости, 15.06.2022
Cеть "Еда и точка" намерена добиться смены названия преемника McDonald's
Сеть точек быстрого питания "Еда и точка" во Владивостоке заявила о намерении в ходе переговоров или через суд добиться изменения названия нового бренда сети —... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T06:53
2022-06-15T06:53
2022-06-15T16:21
макдоналдс
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
владивосток
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости. Сеть точек быстрого питания "Еда и точка" во Владивостоке заявила о намерении в ходе переговоров или через суд добиться изменения названия нового бренда сети — преемника McDonald's в России — "Вкусно — и точка". Об этом РИА Новости заявил руководитель приморской сети Сергей Понкратов.Он пояснил, что клиенты первыми обратили внимание "на сходство в названиях двух сетей".Он отметил, что сейчас компания подбирает юриста."У нас нет задачи заработать денег, мы — за справедливость. Если мы будем выдвигать какие-то требования, то они будут нефинансового характера. Мы будем просить изменить название. Цели заработать денег у нас нет. Мы за справедливость, честный бизнес, уважение друг к другу. Мы прежде всего хотим договориться: поговорить, может, удастся все решить. Мы уважаем "российский "Макдоналдс" и надеемся, что они с нами свяжутся. Если не договоримся, не найдем точек соприкосновения, пусть будет суд", — заявил Понкратов.Собеседник агентства добавил, что представители "Вкусно — и точка" с ним не связывались.РИА Новости пока не располагает комментарием представителей сети "Вкусно — и точка" по поводу этой ситуации.Американская корпорация McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне военной операции на Украине. В мае стало известно, что сеть фастфуда продает свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Первые 15 ресторанов российской сети — преемника McDonald's — "Вкусно — и точка" открылись 12 июня, а до середины июля постепенно должны открыться остальные.
https://ria.ru/20220612/ekonomika-1794888297.html
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макдоналдс, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), владивосток, общество
06:53 15.06.2022 (обновлено: 16:21 15.06.2022)
Cеть "Еда и точка" намерена добиться смены названия преемника McDonald's
Приморская сеть "Еда и точка" намерена добиться смены названия преемника McDonald's
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости.
Сеть точек быстрого питания "Еда и точка" во Владивостоке заявила о намерении в ходе переговоров или через суд добиться изменения названия нового бренда сети — преемника McDonald's
в России — "Вкусно — и точка
". Об этом РИА Новости заявил руководитель приморской сети Сергей Понкратов.
Он пояснил, что клиенты первыми обратили внимание "на сходство в названиях двух сетей".
"Реакция жителей Владивостока (на новый бренд. — Прим. ред.) — ассоциация с нами. Название "Еда и точка" зарегистрировано как товарный знак в 2020 году. Вся сеть (точек общепита) работает под этим названием. Мы — реально работающая компания, мы — не те, кто решил на этой теме попиариться. У нас штат сотрудников, цех, 20 филиалов. Для Владивостока мы узнаваемы. Мы работаем с 2018 года под торговой маркой "Еда и точка", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сейчас компания подбирает юриста.
"У нас нет задачи заработать денег, мы — за справедливость. Если мы будем выдвигать какие-то требования, то они будут нефинансового характера. Мы будем просить изменить название. Цели заработать денег у нас нет. Мы за справедливость, честный бизнес, уважение друг к другу. Мы прежде всего хотим договориться: поговорить, может, удастся все решить. Мы уважаем "российский "Макдоналдс" и надеемся, что они с нами свяжутся. Если не договоримся, не найдем точек соприкосновения, пусть будет суд", — заявил Понкратов.
Собеседник агентства добавил, что представители "Вкусно — и точка" с ним не связывались.
РИА Новости пока не располагает комментарием представителей сети "Вкусно — и точка" по поводу этой ситуации.
Американская корпорация McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне военной операции на Украине. В мае стало известно, что сеть фастфуда продает свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Первые 15 ресторанов российской сети — преемника McDonald's — "Вкусно — и точка" открылись 12 июня, а до середины июля постепенно должны открыться остальные.