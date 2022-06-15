https://ria.ru/20220615/nazvanie-1795348730.html

Cеть "Еда и точка" намерена добиться смены названия преемника McDonald's

Cеть "Еда и точка" намерена добиться смены названия преемника McDonald's - РИА Новости, 15.06.2022

Cеть "Еда и точка" намерена добиться смены названия преемника McDonald's

Сеть точек быстрого питания "Еда и точка" во Владивостоке заявила о намерении в ходе переговоров или через суд добиться изменения названия нового бренда сети —... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T06:53

2022-06-15T06:53

2022-06-15T16:21

макдоналдс

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

владивосток

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости. Сеть точек быстрого питания "Еда и точка" во Владивостоке заявила о намерении в ходе переговоров или через суд добиться изменения названия нового бренда сети — преемника McDonald's в России — "Вкусно — и точка". Об этом РИА Новости заявил руководитель приморской сети Сергей Понкратов.Он пояснил, что клиенты первыми обратили внимание "на сходство в названиях двух сетей".Он отметил, что сейчас компания подбирает юриста."У нас нет задачи заработать денег, мы — за справедливость. Если мы будем выдвигать какие-то требования, то они будут нефинансового характера. Мы будем просить изменить название. Цели заработать денег у нас нет. Мы за справедливость, честный бизнес, уважение друг к другу. Мы прежде всего хотим договориться: поговорить, может, удастся все решить. Мы уважаем "российский "Макдоналдс" и надеемся, что они с нами свяжутся. Если не договоримся, не найдем точек соприкосновения, пусть будет суд", — заявил Понкратов.Собеседник агентства добавил, что представители "Вкусно — и точка" с ним не связывались.РИА Новости пока не располагает комментарием представителей сети "Вкусно — и точка" по поводу этой ситуации.Американская корпорация McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне военной операции на Украине. В мае стало известно, что сеть фастфуда продает свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Первые 15 ресторанов российской сети — преемника McDonald's — "Вкусно — и точка" открылись 12 июня, а до середины июля постепенно должны открыться остальные.

https://ria.ru/20220612/ekonomika-1794888297.html

https://ria.ru/20220612/biznes-1794871536.html

владивосток

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макдоналдс, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), владивосток, общество