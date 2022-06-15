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Националисты оборудовали огневые позиции в госпиталях в Одессе

Националисты оборудовали огневые позиции в госпиталях в Одессе - РИА Новости, 15.06.2022

Националисты оборудовали огневые позиции в госпиталях в Одессе

Украинские националисты оборудовали огневые позиции и склады вооружения в госпиталях Одессы и Одесской области на юго-западе Украины, заявил в среду начальник... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T21:35

2022-06-15T21:35

2022-06-15T21:35

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали огневые позиции и склады вооружения в госпиталях Одессы и Одесской области на юго-западе Украины, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Одессе в зданиях госпиталя № 411 (улица Мариинская) и больницы № 11 (улица Академика Воробьева), в Доброславе Одесской области в корпусах поселковой больницы (улица Грубника) националисты оборудовали огневые позиции, склады боеприпасов и вооружения", - сказал он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одесса, одесская область, украина, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев