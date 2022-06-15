https://ria.ru/20220615/nato-1795583210.html

Турция получила от Швеции документ по членству в НАТО

Турция получила от Швеции документ по членству в НАТО - РИА Новости, 15.06.2022

Турция получила от Швеции документ по членству в НАТО

Турция получила от Швеции документ в связи с ожиданиями Анкары по членству в НАТО, он далек от предмета обсуждений, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T19:27

2022-06-15T19:27

2022-06-15T19:27

в мире

швеция

турция

финляндия

рабочая партия курдистана

нато

мид турции

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. Турция получила от Швеции документ в связи с ожиданиями Анкары по членству в НАТО, он далек от предмета обсуждений, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана."Премьер Швеции направила соответствующий документ, как в НАТО, так и нам. Но он далек от предмета обсуждений, изложенных нами условий, опасений. Мы ждем не какой-либо документ, а письменный ответ на наши опасения. Мяч на их стороне", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с главами МИД Ирландии и Норвегии в Анкаре.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Сам Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.

https://ria.ru/20220615/turtsiya-1795505065.html

https://ria.ru/20220615/nato-1795433034.html

швеция

турция

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, швеция, турция, финляндия, рабочая партия курдистана, нато, мид турции, мевлют чавушоглу