Турция получила от Швеции документ по членству в НАТО
Глава МИД Турции Чавушоглу: документ Швеции о членстве в НАТО далек от предмета обсуждений
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. Турция получила от Швеции документ в связи с ожиданиями Анкары по членству в НАТО, он далек от предмета обсуждений, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
"Премьер Швеции направила соответствующий документ, как в НАТО, так и нам. Но он далек от предмета обсуждений, изложенных нами условий, опасений. Мы ждем не какой-либо документ, а письменный ответ на наши опасения. Мяч на их стороне", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с главами МИД Ирландии и Норвегии в Анкаре.
Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Сам Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.