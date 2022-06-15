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Турция получила от Швеции документ по членству в НАТО - РИА Новости, 15.06.2022
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Турция получила от Швеции документ по членству в НАТО
Турция получила от Швеции документ по членству в НАТО - РИА Новости, 15.06.2022
Турция получила от Швеции документ по членству в НАТО
Турция получила от Швеции документ в связи с ожиданиями Анкары по членству в НАТО, он далек от предмета обсуждений, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:27
2022-06-15T19:27
в мире
швеция
турция
финляндия
рабочая партия курдистана
нато
мид турции
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. Турция получила от Швеции документ в связи с ожиданиями Анкары по членству в НАТО, он далек от предмета обсуждений, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана."Премьер Швеции направила соответствующий документ, как в НАТО, так и нам. Но он далек от предмета обсуждений, изложенных нами условий, опасений. Мы ждем не какой-либо документ, а письменный ответ на наши опасения. Мяч на их стороне", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с главами МИД Ирландии и Норвегии в Анкаре.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Сам Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
https://ria.ru/20220615/turtsiya-1795505065.html
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в мире, швеция, турция, финляндия, рабочая партия курдистана, нато, мид турции, мевлют чавушоглу
19:27 15.06.2022
 
Турция получила от Швеции документ по членству в НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу: документ Швеции о членстве в НАТО далек от предмета обсуждений

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. Турция получила от Швеции документ в связи с ожиданиями Анкары по членству в НАТО, он далек от предмета обсуждений, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15:55
Турция отказалась от переговоров с Финляндией и Швецией, сообщили СМИ
"Премьер Швеции направила соответствующий документ, как в НАТО, так и нам. Но он далек от предмета обсуждений, изложенных нами условий, опасений. Мы ждем не какой-либо документ, а письменный ответ на наши опасения. Мяч на их стороне", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с главами МИД Ирландии и Норвегии в Анкаре.
Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Сам Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
12:55
Столтенберг заявил о переоценке сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО
 
В миреШвецияТурцияФинляндияРабочая партия КурдистанаНАТОМИД ТурцииМевлют Чавушоглу
 
 
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