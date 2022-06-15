https://ria.ru/20220615/nato-1795341823.html

Депутат Госдумы рассказал, как Россия может исключить страны Балтии из НАТО

Депутат Госдумы рассказал, как Россия может исключить страны Балтии из НАТО - РИА Новости, 15.06.2022

Депутат Госдумы рассказал, как Россия может исключить страны Балтии из НАТО

Возможное решение России отозвать признание независимости Литвы, Латвии и Эстонии заставит НАТО исключить эти страны из альянса, заявил в беседе со Sputnik... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T03:10

2022-06-15T03:10

2022-06-15T03:20

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Возможное решение России отозвать признание независимости Литвы, Латвии и Эстонии заставит НАТО исключить эти страны из альянса, заявил в беседе со Sputnik Латвия депутат Госдумы Евгений Федоров.Политик объяснил, что отзыв Россией решения о признании независимости государств Балтии создаст правовые основания, которые вынудят Североатлантический альянс вернуться к границам 1997 года.По мнению парламентария, в таком случае сложится ситуация, что принятие этих государств в Североатлантический альянс произошло с нарушением принципа спорных территорий, однако "информация об этом открылась только сейчас"."У юристов это называется — в связи с вновь открывшимися обстоятельствами", — добавил депутат.Ранее Федоров внес в Государственную думу законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики", в пояснительной записке к документу говорится, что решение незаконно, поскольку его принял неконституционный орган с нарушением требований нескольких статей Конституции СССР. Депутат также добавил, что в дальнейшем такой опыт планируется распространить на другие прибалтийские страны и на Украину.

https://ria.ru/20220604/lavrov-1793205477.html

https://ria.ru/20220614/litva-1795104693.html

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в мире, балтия, россия, ссср, нато, латвия, литва, эстония, евгений федоров