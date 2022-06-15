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Депутат Госдумы рассказал, как Россия может исключить страны Балтии из НАТО - РИА Новости, 15.06.2022
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Депутат Госдумы рассказал, как Россия может исключить страны Балтии из НАТО
Депутат Госдумы рассказал, как Россия может исключить страны Балтии из НАТО - РИА Новости, 15.06.2022
Депутат Госдумы рассказал, как Россия может исключить страны Балтии из НАТО
Возможное решение России отозвать признание независимости Литвы, Латвии и Эстонии заставит НАТО исключить эти страны из альянса, заявил в беседе со Sputnik... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T03:10
2022-06-15T03:20
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Возможное решение России отозвать признание независимости Литвы, Латвии и Эстонии заставит НАТО исключить эти страны из альянса, заявил в беседе со Sputnik Латвия депутат Госдумы Евгений Федоров.Политик объяснил, что отзыв Россией решения о признании независимости государств Балтии создаст правовые основания, которые вынудят Североатлантический альянс вернуться к границам 1997 года.По мнению парламентария, в таком случае сложится ситуация, что принятие этих государств в Североатлантический альянс произошло с нарушением принципа спорных территорий, однако "информация об этом открылась только сейчас"."У юристов это называется — в связи с вновь открывшимися обстоятельствами", — добавил депутат.Ранее Федоров внес в Государственную думу законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики", в пояснительной записке к документу говорится, что решение незаконно, поскольку его принял неконституционный орган с нарушением требований нескольких статей Конституции СССР. Депутат также добавил, что в дальнейшем такой опыт планируется распространить на другие прибалтийские страны и на Украину.
https://ria.ru/20220604/lavrov-1793205477.html
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в мире, балтия, россия, ссср, нато, латвия, литва, эстония, евгений федоров
03:10 15.06.2022 (обновлено: 03:20 15.06.2022)
 
Депутат Госдумы рассказал, как Россия может исключить страны Балтии из НАТО

Депутат ГД Федоров: отмена признания стран Балтии Россией приведет к их исключению из НАТО

© Depositphotos / proslgnВид на город Вильнюс
Вид на город Вильнюс - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Depositphotos / proslgn
Вид на город Вильнюс. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Возможное решение России отозвать признание независимости Литвы, Латвии и Эстонии заставит НАТО исключить эти страны из альянса, заявил в беседе со Sputnik Латвия депутат Госдумы Евгений Федоров.
Политик объяснил, что отзыв Россией решения о признании независимости государств Балтии создаст правовые основания, которые вынудят Североатлантический альянс вернуться к границам 1997 года.
"В Уставе НАТО есть пункт шесть, по которому спорные территории не могут входить в альянс. Как только территории стран Балтии будут признаны спорными, это станет основанием для исключения стран Балтии из НАТО", — сказал Федоров.
По мнению парламентария, в таком случае сложится ситуация, что принятие этих государств в Североатлантический альянс произошло с нарушением принципа спорных территорий, однако "информация об этом открылась только сейчас".
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"У юристов это называется — в связи с вновь открывшимися обстоятельствами", — добавил депутат.
Ранее Федоров внес в Государственную думу законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики", в пояснительной записке к документу говорится, что решение незаконно, поскольку его принял неконституционный орган с нарушением требований нескольких статей Конституции СССР. Депутат также добавил, что в дальнейшем такой опыт планируется распространить на другие прибалтийские страны и на Украину.
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В миреБалтияРоссияСССРНАТОЛатвияЛитваЭстонияЕвгений Федоров
 
 
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