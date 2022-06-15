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Путин наградил 239-й танковый полк орденом Жукова - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/nagrada-1795475003.html
Путин наградил 239-й танковый полк орденом Жукова
Путин наградил 239-й танковый полк орденом Жукова - РИА Новости, 15.06.2022
Путин наградил 239-й танковый полк орденом Жукова
Президент России Владимир Путин впервые с начала военной спецоперации на Украине наградил подразделение ВС РФ за проявленный героизм орденом Жукова - им стал... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:32
2022-06-15T14:50
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
безопасность
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин впервые с начала военной спецоперации на Украине наградил подразделение ВС РФ за проявленный героизм орденом Жукова - им стал 239 танковый полк, следует из его указа, опубликованного в среду на портале правовой информации."Наградить Орденом Жукова 239 гвардейский танковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк", - говорится в документе. В указе поясняется, что этот орден присужден за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов".Орден Жукова был учрежден в РФ 9 мая 1994 года. Им награждаются командующие воинскими объединениями (в том числе посмертно), а также целые подразделения за умелую организацию и проведение военных операций, в том числе при численном превосходстве противника, умелое руководство соединениями и частями, искусно проведенные маневры, а также подвиги и отличия в боях по защите отечества, поддержанию или восстановлению международного мира и контртеррористических операциях.
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ситуация в днр и лнр, безопасность, владимир путин, россия, вооруженные силы рф
14:32 15.06.2022 (обновлено: 14:50 15.06.2022)
 
Путин наградил 239-й танковый полк орденом Жукова

Путин наградил 239-й танковый полк орденом Жукова за массовый героизм

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин впервые с начала военной спецоперации на Украине наградил подразделение ВС РФ за проявленный героизм орденом Жукова - им стал 239 танковый полк, следует из его указа, опубликованного в среду на портале правовой информации.
"Наградить Орденом Жукова 239 гвардейский танковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк", - говорится в документе. В указе поясняется, что этот орден присужден за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов".
Орден Жукова был учрежден в РФ 9 мая 1994 года. Им награждаются командующие воинскими объединениями (в том числе посмертно), а также целые подразделения за умелую организацию и проведение военных операций, в том числе при численном превосходстве противника, умелое руководство соединениями и частями, искусно проведенные маневры, а также подвиги и отличия в боях по защите отечества, поддержанию или восстановлению международного мира и контртеррористических операциях.
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