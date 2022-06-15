БДИПЧ осудило смертные приговоры иностранным наемникам в ДНР
БДИПЧ ОБСЕ осудило смертные приговоры британским и марокканскому наемникам в ДНР
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 июн – РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ осудило вынесение смертных приговоров в ДНР двум британцам и одному марокканцу, воевавшим на стороне Украины.
Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил двух подданных Британии и одного подданного Марокко, принимавших участие в боевых действиях на стороне украинских войск, к высшей мере наказания - смертной казни. По законодательству республики, приговоренных британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима расстреляют. Осужденные могут обжаловать решение в течение месяца.
"Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ решительно осуждает их судебное преследование и вынесение приговора, которые имели место в нарушение международного гуманитарного права", - говорится в заявлении БДИПЧ, распространенном в среду.
При этом бюро считает осужденных людей комбатантами. "В соответствии с международным гуманитарным правом комбатанты, находящиеся во власти противника, имеют право на статус военнопленных и не могут подвергаться судебному преследованию или наказанию исключительно за активное участие в военных действиях, даже если это участие квалифицируется сторонами в вооруженном конфликте как уголовное преступление", - говорится в заявлении. Кроме того, БДИПЧ "призывает Российскую Федерацию гарантировать права военнопленных в соответствии с Третьей Женевской конвенцией, обеспечив полное соблюдение норм международного гуманитарного права".
Также в БДИПЧ напомнили, что "подавляющее большинство государств-участников ОБСЕ либо полностью отменили смертную казнь, либо сохраняют мораторий на смертную казнь в качестве важного шага к ее полной отмене".