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БДИПЧ осудило смертные приговоры иностранным наемникам в ДНР - РИА Новости, 15.06.2022
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https://ria.ru/20220615/naemniki-1795561460.html
БДИПЧ осудило смертные приговоры иностранным наемникам в ДНР
БДИПЧ осудило смертные приговоры иностранным наемникам в ДНР - РИА Новости, 15.06.2022
БДИПЧ осудило смертные приговоры иностранным наемникам в ДНР
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ осудило вынесение смертных приговоров в ДНР двум британцам и одному марокканцу, воевавшим на... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:16
2022-06-15T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
донецкая народная республика
великобритания
марокко
украина
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ВАРШАВА, 15 июн – РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ осудило вынесение смертных приговоров в ДНР двум британцам и одному марокканцу, воевавшим на стороне Украины.Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил двух подданных Британии и одного подданного Марокко, принимавших участие в боевых действиях на стороне украинских войск, к высшей мере наказания - смертной казни. По законодательству республики, приговоренных британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима расстреляют. Осужденные могут обжаловать решение в течение месяца."Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ решительно осуждает их судебное преследование и вынесение приговора, которые имели место в нарушение международного гуманитарного права", - говорится в заявлении БДИПЧ, распространенном в среду.При этом бюро считает осужденных людей комбатантами. "В соответствии с международным гуманитарным правом комбатанты, находящиеся во власти противника, имеют право на статус военнопленных и не могут подвергаться судебному преследованию или наказанию исключительно за активное участие в военных действиях, даже если это участие квалифицируется сторонами в вооруженном конфликте как уголовное преступление", - говорится в заявлении. Кроме того, БДИПЧ "призывает Российскую Федерацию гарантировать права военнопленных в соответствии с Третьей Женевской конвенцией, обеспечив полное соблюдение норм международного гуманитарного права".Также в БДИПЧ напомнили, что "подавляющее большинство государств-участников ОБСЕ либо полностью отменили смертную казнь, либо сохраняют мораторий на смертную казнь в качестве важного шага к ее полной отмене".
https://ria.ru/20220614/grazhdanstvo-1795100426.html
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в мире, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, донецкая народная республика, великобритания, марокко, украина, ситуация в днр и лнр
18:16 15.06.2022
 
БДИПЧ осудило смертные приговоры иностранным наемникам в ДНР

БДИПЧ ОБСЕ осудило смертные приговоры британским и марокканскому наемникам в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 июн – РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ осудило вынесение смертных приговоров в ДНР двум британцам и одному марокканцу, воевавшим на стороне Украины.
Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил двух подданных Британии и одного подданного Марокко, принимавших участие в боевых действиях на стороне украинских войск, к высшей мере наказания - смертной казни. По законодательству республики, приговоренных британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима расстреляют. Осужденные могут обжаловать решение в течение месяца.
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"Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ решительно осуждает их судебное преследование и вынесение приговора, которые имели место в нарушение международного гуманитарного права", - говорится в заявлении БДИПЧ, распространенном в среду.
При этом бюро считает осужденных людей комбатантами. "В соответствии с международным гуманитарным правом комбатанты, находящиеся во власти противника, имеют право на статус военнопленных и не могут подвергаться судебному преследованию или наказанию исключительно за активное участие в военных действиях, даже если это участие квалифицируется сторонами в вооруженном конфликте как уголовное преступление", - говорится в заявлении. Кроме того, БДИПЧ "призывает Российскую Федерацию гарантировать права военнопленных в соответствии с Третьей Женевской конвенцией, обеспечив полное соблюдение норм международного гуманитарного права".
Также в БДИПЧ напомнили, что "подавляющее большинство государств-участников ОБСЕ либо полностью отменили смертную казнь, либо сохраняют мораторий на смертную казнь в качестве важного шага к ее полной отмене".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕДонецкая Народная РеспубликаВеликобританияМароккоУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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